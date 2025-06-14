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14 июня 2025, 12:06

Марко Николич возглавил АЕК

Камила Абдурахманова
корреспондент
Марко Николич.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер ЦСКА Марко Николич возглавил АЕК, сообщает пресс-служба греческой команды.

Условия контракта специалиста с клубом не уточняются. 7 июня издание Butasport заявляло, что 45-летний серб подпишет соглашение на 2 года и будет зарабатывать 2 миллиона евро в год.

В понедельник, 9 июня, ЦСКА сообщил, что Николич принял решение покинуть команду. Специалист заявил, что не хочет останавливаться на причинах такого решения, добавив, что это личный вопрос.

Николич возглавлял московскую команду с лета 2024 года. В минувшем сезоне армейцы под его руководством завоевали бронзовые медали чемпионата России и выиграли FONBET Кубок страны.

Марко Николич с&nbsp;футболистами ЦСКА.Как кидали ЦСКА. Рабинер — об уходе Николича в АЕК
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Марко Николич
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