Мамаду Сако покинул «Торпедо» из Кутаиси

Защитник Мамаду Сако сообщил, что не будет продлевать контракт с «Торпедо» из Кутаиси. Однако дети 35-летнего француза хотят остаться в Грузии.

«Я решил не продолжать карьеру в клубе («Торпедо» из Кутаиси), и некоторые команды связывались со мной по поводу моего будущего. Пока думаю об этом. Я достиг определенного возраста, когда у меня также есть личные амбиции в отношении моих компаний, которые развиваются. Мои дети растут и хотят остаться в Грузии. Я должен учитывать все эти факторы», — цитриуте L'Equipe Сако.

Француз в июне 2024 года присоединился к грузинскому клубу на правах свободного агента.

Ранее Сако играл за «ПСЖ», «Ливерпуль», «Кристал Пэлас», «Монпелье» и сборную Франции.