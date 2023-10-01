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Сегодня, 15:25

Кержаков ответил на вопрос о самом неудачном матче со «Спартаком» в Сербии

Виктория Кравченко
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Александр Кержаков.
Фото «СЭ»

Главный тренер сербского «Спартака» Александр Кержаков рассказал о самом неудачном матче команды в этом сезоне.

«С «Црвеной Звездой» был похожий. В принципе, он отображает наш реальный уровень в сравнении с такой командой, как «Чукарички». Все закономерно. Есть очень много пищи для размышлений и для работы. Мы только в начале пути.

Если отталкиваться от того, что уровень технической оснащенности соперника, в скорости принятия решений выше нашего, то единственное, чем мы можем взять и добиться хорошего результата, — серьезная концентрация, самоотдача и отсутствие невынужденных ошибок. А их сегодня было очень много. Есть команды, которые не пользуются ими из-за своего уровня мастерства, а есть те, кто таких ошибок не прощает. «Чукарички» — одна из таких", — рассказал Кержаков обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру.

В июне 2023 года специалист возглавил «Спартак» из Суботицы, выступающий в высшем дивизионе Сербии. Контракт с 40-летним специалистом подписан по схеме «1+1».

Полностью интервью Кержакова читайте на сайте «СЭ»

Александр Кержаков
ФК Спартак (Суботица)
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