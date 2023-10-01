«Спортинг» на выезде обыграл «Фаренсе», реализовав пенальти на 90-й минуте

«Спортинг» в матче 7-го тура чемпионата Португалии на выезде обыграл «Фаренсе» со счетом 3:2.

В составе гостей отличились Виктор Дьокереш, реализовавший два пенальти, в том числе на 90-й минуте, и Педру Гонсалвеш. У хозяев дубль на счету Маттеуса. На 18-й минуте при счете 0:0 «Фаренсе» остался вдесятером после удаления Гонсалу Сильвы.

После этого матча «Спортинг» с 19 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Фаренсе» с 6 очками — на 12-й строчке.