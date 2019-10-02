Гуренко дисквалифицирован на 5 матчей чемпионата Белоруссии

Состоялось заседание Комитета контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам Ассоциации «Белорусская федерация футбола». По его итогам, главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко был дисквалифицирован на пять матчей и получил штраф в размере 50 базовых величин (1275 рублей), сообщает «Прессбол».

29 сентября прошел матч 23-го тура чемпионата Белоруссии «Динамо» Минск — «Шахтер» (1:1). На 43-й минуте Гуренко был удален со скамейки запасных за высказывания в адрес судьи поединка Андрея Василевича и его ассистентов.

После свистка на перерыв Гуренко направился к арбитрам и что-то им высказал в грубой форме. По окончании встречи специалист вновь обратился с претензиями к Василевичу: «Ты за свои ошибки зайди в раздевалку и извинись. Извинись хоть раз. Я свои слова знаю, а ты извинись за свои ошибки», — сказал тренер после финального свистка, пригрозив пальцем .