Фибель перешел в «Арарат»

Как стало известно «СЭ», защитник Тома Фибель, известный по выступлению в РПЛ, перешел в армянский клуб «Арарат Ереван». Об этом сообщил представитель футболиста.

33-летний центральный защитник с гражданством Гваделупы и Франции выступал за «Амкар», «Мордовию» и «Анжи» (69 матчей, 2 гола в России), его последним клубом была литовская «Паланга» в 2019 году.

Напомним, что с недавнего времени «Арарат» возглавляет российский тренер Игорь Колыванов, а в составе есть несколько известных для России игроков — например, Евгений Макеев, Александр Козлов и Дмитрий Рыжов. Команда идет в чемпионате Армении на 4-м месте.