Джеррард может вернуться в «Рейнджерс»

Бывший главный тренер «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард может вернуться в «Рейнджерс».

По информации The Telegraph, шотландский клуб рассматривает вариант с возвращением 44-летнего англичанина, который в январе покинул Саудовскую Аравию.

Также «Рейнджерс» рассматривает кандидатуры Гэри О'Нила, Роба Эдвардса и Рассела Мартина.

В сезоне-2024/25 «Рейнджерс» набрал 66 очков и стал вторым в турнирной таблице чемпионата Шотландии.

Джеррард ранее тренировал «Рейнджерс» с июля 2018 года по ноябрь 2021-го, а затем перебрался в «Астон Виллу».