9 мая, 19:57

Ковачевич: «Черчесов хорошо работал со мной в ментальном плане и придавал уверенности»

Алина Савинова

Бывший защитник «Ференцвароша» Аднан Ковачевич поделился мнением о работе россиянина Станислава Черчесова на посту главного тренера венгерского клуба.

Российский специалист возглавлял «Ференцварош» с 2021 по 2023 год.

«После Петера Штегера команду возглавил Станислав Черчесов, который знал, как сохранять баланс в команде и как правильно управлять коллективом. С ним мы также добились хороших результатов в Лиге Европы. Это был важный опыт еще и потому, что он хорошо работал со мной в ментальном плане, придавал уверенности. С ним нам удалось оформить дубль — мы стали чемпионами и обладателями Кубка, а также заняли первое место в нашей группе Лиги Европы», — приводит пресс-служба «Ференцвароша» слова Ковачевича.

После работы в венгерской команде Черчесов тренировал сборную Казахстана по футболу. В январе 61-летний специалист покинул свой пост.

Источник: Официальный сайт «Ференцвароша»
Станислав Черчесов
Футбол
ФК Ференцварош
