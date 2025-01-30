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Сегодня, 15:12

«Аль-Иттифак» объявил о расторжении контракта с Джеррардом

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард покинул свой пост, сообщает пресс-служба саудовского клуба.

Контракт с 44-летним англичанином расторгнут по соглашению сторон.

Джеррард возглавлял саудовский клуб с июля 2023 года. Под его руководством команда провела 55 матчей, в которых одержала 19 побед, 16 раз сыграла вничью и уступила в 20 встречах.

После 17 туров «Аль-Иттифак» с 19 очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.

Стивен Джеррард
Футбол
ФК Аль-Иттифак
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