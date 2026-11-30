В Шотландии фаната «Хартс» будут судить за расистское оскорбление игрока «Селтика» Хьюн Джун Яна

Полиция Шотландии арестовала и предъявила обвинения 36-летнему болельщику «Хартс» после того, как нападающий «Селтика» Хьюн Джун Ян заявил, что подвергся расистскому оскорблению во время матча чемпионата Шотландии (1:3), сообщает The Independent.

Инцидент произошел на 62-й минуте встречи на стадионе «Тайнкасл». Южнокорейский футболист сообщил о произошедшем главному арбитру Нику Уолшу, указав на глаза — жест, сигнализирующий о расизме. Игра была приостановлена более чем на две минуты, пока футболист объяснялся с судьями. Позже полиция подтвердила, что подозреваемый опознан, задержан и предстанет перед судом.

Руководство «Хартс» решительно осудило поведение фаната, заявив, что клуб не потерпит расизма и окажет полное содействие следствию. Главный тренер «Селтика» Мартин О'Нилл назвал произошедшее «абсолютным позором», подчеркнув, что подобные инциденты не должны иметь места в современном футболе. Тренер «Хартс» Ваутер Вранкен также выразил сожаление, назвав расизм «ужасной проблемой общества».

Несмотря на скандал, матч был доигран. Хьюн Джун Ян отметился результативной передачей.

24-летний Хьюн Джун Ян играет за «Селтик» с июля 2023 года. Также в его карьере был «Канвон».