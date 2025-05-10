Футбол
10 мая, 15:10

Агент Миранчука рассказал, при каком условии полузащитник может покинуть «Сьон»

Александр Абустин
корреспондент

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Сьона» Антона Миранчука, рассказал «СЭ», покинет ли команду игрок в случае вылета клуба из чемпионата Швейцарии.

«Если команда вылетит из чемпионата, то у Антона все равно будет действующий контракт. Конечно, ситуация будет непростая и для того же «Сьона» будет стоять задача оптимизации зарплатной ведомости. Мы точно будем обсуждать этот вопрос, потому что уровень соревнования будет уже не тот, который необходим Антону. Миранчук — игрок национальной сборной и играть в первой лиге Швейцарии немного не то, что необходимо для его карьеры», — сказал Кузьмичев «СЭ».

В этом сезоне 29-летний полузащитник забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи в 21 матче. «Сьон» после 34 туров занимает 9-ю строчку в чемпионате Швейцарии.

Антон Миранчук
ФК Сьон
Владимир Кузьмичев (менеджер)
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Adminni

    2 гола и отдал 3 результативные передачи в 21 матче - о каком уровне говорит его агент? Уровень дна?

    10.05.2025

  • LOKO-L68

    Пускай играет, повышает уровень. А вот про игрока национальной сборной большой вопрос.

    10.05.2025

    • Джеррард может вернуться в «Рейнджерс»

    «Сьон» ушел от поражения в матче с «Ивердоном», Миранчук был заменен в перерыве

    Takayama

