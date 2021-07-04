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«Интер Майами» проиграл «Монреалю» и продлил серию поражений до пяти матчей

04:40
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«Интер Майами» в матче регулярного чемпионата МЛС уступил «Монреалю» со счетом 0:1.

Единственный гол на счету Матье Шуанье. Клуб из Майами потерпел пятое поражение подряд.

После этого матча «Интер» с 8 очками опустился на 12-е место в Восточной конференции, «Монреаль» с 16 очками — на седьмой строчке.

МЛС. Регулярный сезон

«Монреаль» — «Интер Майами» — 1:0 (1:0)

«Орландо Сити» — «Нью-Йорк Ред Буллс» — 1:2 (0:1)

4 июля

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Сергей Разин все материалы автора

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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