«Интер Майами» проиграл «Монреалю» и продлил серию поражений до пяти матчей
04:40
«Интер Майами» в матче регулярного чемпионата МЛС уступил «Монреалю» со счетом 0:1.
Единственный гол на счету Матье Шуанье. Клуб из Майами потерпел пятое поражение подряд.
После этого матча «Интер» с 8 очками опустился на 12-е место в Восточной конференции, «Монреаль» с 16 очками — на седьмой строчке.
МЛС. Регулярный сезон
«Монреаль» — «Интер Майами» — 1:0 (1:0)
«Орландо Сити» — «Нью-Йорк Ред Буллс» — 1:2 (0:1)
4 июля
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю