«Интер Майами» проиграл «Монреалю» и продлил серию поражений до пяти матчей

«Интер Майами» в матче регулярного чемпионата МЛС уступил «Монреалю» со счетом 0:1.

Единственный гол на счету Матье Шуанье. Клуб из Майами потерпел пятое поражение подряд.

После этого матча «Интер» с 8 очками опустился на 12-е место в Восточной конференции, «Монреаль» с 16 очками — на седьмой строчке.

МЛС. Регулярный сезон

«Монреаль» — «Интер Майами» — 1:0 (1:0)

«Орландо Сити» — «Нью-Йорк Ред Буллс» — 1:2 (0:1)

4 июля