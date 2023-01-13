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Сегодня, 19:37

Агент вратаря Коновалова отреагировал на информацию об интересе «Ростова»

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Джамал Акаев, агент российского вратаря «Ливингстона» Ивана Коновалова, прокомментировал будущее футболиста. Ранее «РБ Спорт» сообщил об интересе «Ростова» к 28-летнему игроку.

«У нас сейчас есть варианты в Израиле и в Греции. Одна команда в топ-6, второй клуб занимает чуть ниже место в турнирной таблице. Ваня думает и рассматривает предложения. Сейчас у Ивана нет конкретного желания сменить команду.

Не хотел бы комментировать, какие есть предложения из российского чемпионата. Нет такого, что Ваня стремится играть в России, так как ему интересно продолжить карьеру в Европе", — приводит слова Акаева Sport24.

В нынешнем сезоне Коновалов пропустил провел 10 матчей «Ливингстона» и пропустил 15 голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 300 тысяч евро.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-13-agent-konovalova-ob-interese-rostova-ivan-khochet-prodolzhit-igrat-v-yevrope
Иван Коновалов
Футбол
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