Виктор Классон: "Краснодар" может побеждать любую команду"

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон на пресс-конференции перед матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Байера" заявил, что его команда готова побороться с таким соперником за победу, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

– Это будет сложная игра, нам нужно хорошо подготовиться, – отметил Классон. – Мы в ходе сезона показали, что можем побеждать любую команду. Соперник? "Байер" играет в высокий прессинг. Надеюсь, мы сможем противостоять, потому что в связи с этим у него появляются разрывы, и нам надо этим воспользоваться.

– Что скажете о новичке Олссоне? Помогаете ли ему как-то?

– На поле он уже хорошо адаптировался. Вне поля немного сложнее, но ему все нравится, и это позволяет ему показывать хорошую игру. (Екатерина Потапова)

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