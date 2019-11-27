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Марселинью: «ЦСКА будет играть более мотивированно после поражения в первом матче с «Лудогорцем»

27 ноября 2019, 20:10
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Полузащитник «Лудогорца» Марселинью поделился ожиданиями от матча Лиги Европы с ЦСКА. В первой игре его команда победила со счетом 5:1.

— Да, здесь немного холоднее, но мы готовы к любым погодным условиям, — цитируют футболиста «РИА Новости». — Если говорить о моем состоянии, то, конечно же, я устал, так как провел много времени на поле в последнее время. Насчет ЦСКА могу сказать, команда будет играть более мотивированно.

Матч ЦСКА — «Лудогорец» состоится 28 ноября и начнется в 20.55 по московскому времени.

ЦСКА — Лудогорец

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191127/1561684434.html#

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