Марселинью: «ЦСКА будет играть более мотивированно после поражения в первом матче с «Лудогорцем»
27 ноября 2019, 20:10
Полузащитник «Лудогорца» Марселинью поделился ожиданиями от матча Лиги Европы с ЦСКА. В первой игре его команда победила со счетом 5:1.
— Да, здесь немного холоднее, но мы готовы к любым погодным условиям, — цитируют футболиста «РИА Новости». — Если говорить о моем состоянии, то, конечно же, я устал, так как провел много времени на поле в последнее время. Насчет ЦСКА могу сказать, команда будет играть более мотивированно.
Матч ЦСКА — «Лудогорец» состоится 28 ноября и начнется в 20.55 по московскому времени.
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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 5-й тур
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