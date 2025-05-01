«Манчестер Юнайтед» громит «Атлетик» после первого тайма

«Манчестер Юнайтед» забил три гола в первом тайме гостевого матча с «Атлетиком» в первой игре полуфинала Лиги Европы — 3:0.

У «манкунианцев» голы забили Каземиро и Бруну Фернандеш, отличившийся дублем. Португалец отметился одним мячом с пенальти, который арбитр назначил за фол защитника Дани Вивиана на форварде Расмусе Хейлунне.

Судья воспользовался подсказкой ВАР и посмотрел видеоповтор, после которого удалил игрока испанского клуба.