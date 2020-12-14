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Мусаев прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы

17:08
Мурад Мусаев. Фото Виталий Тимкив.
Мурад Мусаев. Фото Виталий Тимкив.
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала плей-офф Лиги Европы. Российскому клубу в соперники досталось «Динамо» из Загреба.

— В последние годы «Динамо» ярко выступает не только в чемпионате Хорватии, но и в еврокубках, — цитирует Мусаева сайт «быков». — В Лиге чемпионов-2019/20 чемпион Хорватии набрал пять очков в группе с «Манчестером Сити», «Шахтером» и «Аталантой», а в этом розыгрыше Лиги Европы занял первое место в группе. Уверен, что в 1/16 финала нас ждет сложное и интересное противостояние.

Дополнительная информация:

https://fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=138001

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