Мусаев прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала плей-офф Лиги Европы. Российскому клубу в соперники досталось «Динамо» из Загреба.

— В последние годы «Динамо» ярко выступает не только в чемпионате Хорватии, но и в еврокубках, — цитирует Мусаева сайт «быков». — В Лиге чемпионов-2019/20 чемпион Хорватии набрал пять очков в группе с «Манчестером Сити», «Шахтером» и «Аталантой», а в этом розыгрыше Лиги Европы занял первое место в группе. Уверен, что в 1/16 финала нас ждет сложное и интересное противостояние.