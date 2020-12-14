Защитник «Краснодара» Рамирес прокомментировал итоги жеребьевки Лиги Европы
17:48
Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес поделился ожиданиями от матчей с загребским «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы.
— «Динамо» — лидер чемпионата Хорватии, оно отлично показало себя в Лиге чемпионов и в Лиге Европы, — заявил «СЭ» Рамирес. — Команда высокого уровня. Для нас противостояние с этим соперником будет интересным и трудным. Нужно хорошо подготовиться, чтобы добиться успеха. Это команда с большой историей, и мы рады получить такого оппонента в первом раунде плей-офф Лиги Европы.
(Севастиан Терлецкий)
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