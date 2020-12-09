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Гончаренко рассказал, кого из основных игроков ЦСКА не взял в Загреб на матч Лиги Европы

19:45
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, кто из основных игроков команды остался в Москве и не полетел на матч Лиги Европы против загребского «Динамо».

— Кто из игроков основного состава остался в Москве? — вопрос Гончаренко на предматчевой пресс-конференции.

— Влашич не прилетел даже домой. Также не прилетели Фернандес, Эджуке, Магнуссон и Дзагоев. Мы оставили пять человек в Москве, чтобы лучше подготовиться к следующей игре.

Но не надо думать, что мы приехали отбывать номер. У нас сбалансированная команда и боеспособный состав, который будет стремиться завтра победить. У нас есть хорошие игроки, которые получают меньше игровой практики, получат игровое время. Они попытаются выжать из себя все, чтобы победить.

(Олег Кошелев)

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