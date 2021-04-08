Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь / результаты Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Артета поделился ожиданиями от матча со «Славией»

08:12
Теги:

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал об ожиданиях от первого матча 1/4 финала Лиги Европы против «Славии».

«Славия» — сильная команда. Она идет без поражений в чемпионате, не расслабляется. Очень смелый соперник, играющий в красивый футбол. Их настрой всегда на высоте», — цитирует Артету официальный сайт УЕФА.

Первый матч 1/4 финала Лиги Европы «Арсенал» — «Славия» состоится сегодня, 8 апреля. Начало — в 22.00 (мск).

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...