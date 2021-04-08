Артета поделился ожиданиями от матча со «Славией»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал об ожиданиях от первого матча 1/4 финала Лиги Европы против «Славии».

«Славия» — сильная команда. Она идет без поражений в чемпионате, не расслабляется. Очень смелый соперник, играющий в красивый футбол. Их настрой всегда на высоте», — цитирует Артету официальный сайт УЕФА.

Первый матч 1/4 финала Лиги Европы «Арсенал» — «Славия» состоится сегодня, 8 апреля. Начало — в 22.00 (мск).