Артета поделился ожиданиями от матча со «Славией»
08:12
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал об ожиданиях от первого матча 1/4 финала Лиги Европы против «Славии».
«Славия» — сильная команда. Она идет без поражений в чемпионате, не расслабляется. Очень смелый соперник, играющий в красивый футбол. Их настрой всегда на высоте», — цитирует Артету официальный сайт УЕФА.
Первый матч 1/4 финала Лиги Европы «Арсенал» — «Славия» состоится сегодня, 8 апреля. Начало — в 22.00 (мск).
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