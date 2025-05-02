Соланке: «В Норвегии будет сложная игра и работа еще не сделана»

Нападающий «Тоттенхэма» Доминик Соланке прокомментировал победу над «Буде-Глимтом» (3:1) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Мы довольны показанной игрой. Думаю, хорошо иметь преимущество в счете перед поездкой в гости к «Буде-Глимту». Играть там сложно. Понятно, что будет сложная игра и работа еще не сделана. Мой гол? Всегда приятно забивать, особенно в таких важных матчах. Это делает мой гол чуть более особенным», — цитирует пресс-служба УЕФА Соланке.

Ответный матч состоится в Норвегии 8 мая и начнется в 22:00 по московскому времени.