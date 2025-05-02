Йерай Альварес: «Впереди у «Атлетика» еще 90 минут, есть и уверенность в себе»

Защитник «Атлетика» Йерай Альварес прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:3) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Это был тяжелый удар — выходили мы с хорошим настроем. Но впереди у нас еще 90 минут, есть и уверенность в себе. Нам нужно отправляться туда отыгрываться и постараться развернуть ситуацию в свою пользу.

Слово «уверенность» — вот на нем нам нужно сфокусироваться перед ответным матчем. И ехать с самыми большими надеждами», — цитирует пресс-служба УЕФА Альвареса.

Ответный матч команды проведут через неделю, 8 мая, в Англии. Начало встречи — 22:00 по московскому времени.