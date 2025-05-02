Постекоглу: «Не думаю, что счет 3:1 отражает в полной мере игровое преимущество «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу прокомментировал победу над «Буде-Глимтом» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы. Игра прошла в Лондоне.

«В плане игры я не мог бы просить большего от своих парней. Мы доминировали на поле и проявляли хорошую организацию в обороне. «Буде-Глимт» может поймать кураж в любой момент, но мы не позволили им этого сделать. И всегда продолжали сами идти вперед. Не думаю, что этот счет отражает в полной мере наше игровое преимущество. Но по итогам первого матча хочешь просто иметь хороший перевес, и он у нас есть», — цитирует пресс-служба УЕФА Постекоглу.

Ответный матч «Тоттенхэм» и «Буде-Глимт» проведут через неделю, 8 мая, в Норвегии. Начало встречи — 22:00 по московскому времени.