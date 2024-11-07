Киевское «Динамо» и «Ференцварош» встретятся в матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА в четверг, 7 ноября. Игра проходит на нейтральном поле в Гамбурге, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» при наличии подписки на ресурс. Платформа также ведет перекличку игр в формате мультикаста (интересные моменты всех встреч в одном окне).

С ключевыми событиями игры «Динамо» Киев — «Ференцварош» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

«Динамо» потерпело три поражения в общем этапе Лиги Европы — от «Лацио», «Хоффенхайма» и «Ромы». «Ференцварош» в трех турах набрал 3 очка, уступив «Андерлехту» и «Тоттенхэму» и победив «Ниццу».