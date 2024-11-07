«Манчестер Юнайтед» и ПАОК сыграют в 4-м туре общего этапа Лиги Европы в четверг, 7 ноября. Матч пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Манчестер Юнайтед» — ПАОК можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке. Также будет доступна перекличка в формате мультикаста в Okko.

В 3-м туре общего этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Фенербахче» — 1:1, ПАОК и «Виктория» Пльзень не смогли выявить победителя — 2:2.

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