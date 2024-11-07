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«Манчестер Юнайтед» — ПАОК: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» сыграет с ПАОК Лиге Европы 7 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Антони («Манчестер Юнайтед»).
Фото Reuters

«Манчестер Юнайтед» и ПАОК сыграют в 4-м туре общего этапа Лиги Европы в четверг, 7 ноября. Матч пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Манчестер Юнайтед» — ПАОК можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке. Также будет доступна перекличка в формате мультикаста в Okko.

В 3-м туре общего этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Фенербахче» — 1:1, ПАОК и «Виктория» Пльзень не смогли выявить победителя — 2:2.

Лига Европы. Общий этап. 4-й тур
07 нояб, 23:00. Old Trafford (Манчестер)
Ман. Юнайтед
ПАОК

Лига Европы УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Манчестер Юнайтед
ФК ПАОК
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