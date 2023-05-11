Мендилибар: «Главное в матче с «Ювентусом» — сохранять спокойствие»

Главный тренер «Севильи» Хосе Луис Мендилибар поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги Европы против «Ювентуса».

«Мы приехали сюда в хорошем самочувствии. Это будет очень равный полуфинал. Обе команды привычны к большим матчам такого калибра. Главное — сохранять спокойствие. Нам предстоит сыграть против очень хорошей команды. «Ювентус» здорово пользуется своими шансами, и мы хорошо это знаем», — цитирует пресс-служба УЕФА Мендилибара.

Матч «Ювентус» — «Севилья» состоится в Италии в четверг, 11 мая. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.