Ахметов считает, что ВАР помог бы ЦСКА в первой игре с «Фейеноордом»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов в преддверии матча группового турнира Лиги Европы против «Фейеноорда» вспомнил о поражении в первом круге (1:3). По мнению Ахметова, причиной поражения могли стать судейские ошибки.

— Допустили ошибки, пошла потеря концентрации, пропустили. Не уверен, что они забили не из офсайда. Думаю, ВАР бы нам помог. Но надо смотреть на свою игру — если не забиваешь такие моменты, тяжело выиграть.

Трансляция матча ЦСКА — «Фейеноорд»