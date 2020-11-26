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Ахметов считает, что ВАР помог бы ЦСКА в первой игре с «Фейеноордом»

20:12
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Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов в преддверии матча группового турнира Лиги Европы против «Фейеноорда» вспомнил о поражении в первом круге (1:3). По мнению Ахметова, причиной поражения могли стать судейские ошибки.

— Допустили ошибки, пошла потеря концентрации, пропустили. Не уверен, что они забили не из офсайда. Думаю, ВАР бы нам помог. Но надо смотреть на свою игру — если не забиваешь такие моменты, тяжело выиграть.

Трансляция матча ЦСКА — «Фейеноорд»

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Материалы сюжета: Лига Европы-2020/21. Матчи ЦСКА




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