Ахметов считает, что ВАР помог бы ЦСКА в первой игре с «Фейеноордом»
20:12
Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов в преддверии матча группового турнира Лиги Европы против «Фейеноорда» вспомнил о поражении в первом круге (1:3). По мнению Ахметова, причиной поражения могли стать судейские ошибки.
— Допустили ошибки, пошла потеря концентрации, пропустили. Не уверен, что они забили не из офсайда. Думаю, ВАР бы нам помог. Но надо смотреть на свою игру — если не забиваешь такие моменты, тяжело выиграть.
Материалы сюжета: Лига Европы-2020/21. Матчи ЦСКА
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