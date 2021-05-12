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Ван Дейк объявил, что пропустит чемпионат Европы

13:35
Виргил ван Дейк. Фото Twitter.com/LFC
Виргил ван Дейк. Фото Twitter.com/LFC
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Защитник «Ливерпуля» и сборной Голландии Виргил ван Дейк объявил о том, что пропустит чемпионат Европы.

«Я чувствую, что не ехать на чемпионат Европы — правильное решение. Я решил пропустить Евро и начать финальную фазу восстановления от травмы во время межсезонья. Я фокусируюсь на предсезонной подготовке с «Ливерпулем», это реалистичная цель. Мне очень жаль пропускать Евро, я не смогу помочь родной стране, но такова ситуация, ее нужно принять. В долгосрочной перспективе пропустить турнир — правильное решение. Оно непростое, но я смирился с ним», — приводит официальный сайт «Ливерпуля» слова ван Дейка.

Ван Дейк не появлялся на поле с 17 октября 2020 года. В матче 5-го тура чемпионата Англии против «Эвертона» (2:2) 29-летний голландец получил разрыв крестообразной связки.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Голландии сыграет в группе с Украиной, Австрией и Северной Македонией.

Дополнительная информация:

https://www.liverpoolfc.com/news/first-team/433769-virgil-van-dijk-exclusive-interview-injury-pre-season-comeback

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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