Ван Дейк объявил, что пропустит чемпионат Европы

Защитник «Ливерпуля» и сборной Голландии Виргил ван Дейк объявил о том, что пропустит чемпионат Европы.

«Я чувствую, что не ехать на чемпионат Европы — правильное решение. Я решил пропустить Евро и начать финальную фазу восстановления от травмы во время межсезонья. Я фокусируюсь на предсезонной подготовке с «Ливерпулем», это реалистичная цель. Мне очень жаль пропускать Евро, я не смогу помочь родной стране, но такова ситуация, ее нужно принять. В долгосрочной перспективе пропустить турнир — правильное решение. Оно непростое, но я смирился с ним», — приводит официальный сайт «Ливерпуля» слова ван Дейка.

Ван Дейк не появлялся на поле с 17 октября 2020 года. В матче 5-го тура чемпионата Англии против «Эвертона» (2:2) 29-летний голландец получил разрыв крестообразной связки.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Голландии сыграет в группе с Украиной, Австрией и Северной Македонией.