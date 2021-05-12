Билялетдинов оценил расширенный состав сборной России на чемпионат Европы

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов оценил для «СЭ» расширенный состав национальной команды на чемпионат Европы-2020.

«На мой взгляд, Смолова нет в сборной из-за выбора схемы, — сказал Билялетдинов «СЭ». — У сборной будет классический центрфорвард таранного типа. Поэтому у нас три нападающих с одинаковой стилистикой и габаритами. Выбор схемы в голове у тренера уже есть, вариации не будет. Отсутствие Антона Миранчука? Никаких вопросов не вызвало. У тренера свое видение. В полузащите есть схожие игроки — Головин, Алексей Миранчук. Большего количества игроков в середине поля, возможно, тренеру не нужно. Заявка же нерезиновая».

Билялетдинов также считает, что по вратарской позиции не может быть вопросов.

«Нет Гильерме? Можно голову сломать, кого выбрать во вратарскую линию. С этой позицией у нас вообще никаких проблем нет. Наш тренер — в прошлом вратарь, он сам все прекрасно знает. И не нам обсуждать, кто заслуживает. После чемпионата мира вопросы о комплектации, как мне кажется, не стоят. Отдельно — вратарская тема. Черчесов делает так, как он чувствует», — добавил Билялетдинов.

Антон Миранчук и Маринату Гильерме не попали в состав из 30 футболистов, которые будут готовиться с командой к Евро-2020. Форвард Федор Смолов — в резервном списке из 7 игроков. Окончательная заявка будет включать 26 игроков.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 11 городах Европы. Россия сыграет в группе В против таких сборных, как Дания, Финляндия и Бельгия.

(Артем Бухаев)