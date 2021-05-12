Ляпорт получил испанское гражданство
11:58
Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт получил испанское гражданство, сообщает Marca.
Натурализация 26-летнего француза была одобрена Советом министров, который опубликовал подтверждающий документ. Ранее главный тренер сборной Испании Луис Энрике обратился к Федерации футбола страны с просьбой рассмотреть вопрос о натурализации игрока. Теперь защитник сможет сыграть за испанцев на Евро-2020.
Ляпорт, у которого есть баскские корни, начинал карьеру в Испании, выступая за «Басконию» и «Атлетик». Он провел 19 матчей за молодежную сборную Франции и забил один мяч. За первую сборную Франции он не выступал.
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