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Ляпорт получил испанское гражданство

11:58
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Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт получил испанское гражданство, сообщает Marca.

Натурализация 26-летнего француза была одобрена Советом министров, который опубликовал подтверждающий документ. Ранее главный тренер сборной Испании Луис Энрике обратился к Федерации футбола страны с просьбой рассмотреть вопрос о натурализации игрока. Теперь защитник сможет сыграть за испанцев на Евро-2020.

Ляпорт, у которого есть баскские корни, начинал карьеру в Испании, выступая за «Басконию» и «Атлетик». Он провел 19 матчей за молодежную сборную Франции и забил один мяч. За первую сборную Франции он не выступал.

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