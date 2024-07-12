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Нигматуллин: «В финал Евро-2024 вышли самые сильные сборные, но не самые сильные вратари»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин сравнил уровень игры голкиперов сборных Испании и Англии на Евро-2024.

«В финал Евро-2024 вышли самые сильные сборные, но не самые сильные вратари. Хотя они оба высокого уровня, но на турнире были и более яркие голкиперы. Кто сильнее — Пикфорд или Симон? Сложно выбрать кого-то из них. Но, пожалуй, выберу именно Пикфорда, поскольку для меня Симон — это темная лошадка, и я не очень хорошо знаком с его игрой», — цитирует «РБ Спорт» Нигматуллина.

В финале Евро-2024 сборная Англии сыграет против команды Испании. Матч пройдет 14 июля на «Олимпийском» стадионе в Берлине.

Победа сборной СССР на&nbsp;Евро-1960, победа сборной Греции на&nbsp;Евро-2004, Антонин Паненка празднует победу на&nbsp;Евро-1976. Легендарный триумф СССР, сказки Дании и Греции, исторический пенальти Паненки. Пять лучших финалов Евро
Источник: «РБ Спорт»
Руслан Нигматуллин
Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Испании по футболу
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