Нигматуллин: «В финал Евро-2024 вышли самые сильные сборные, но не самые сильные вратари»

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин сравнил уровень игры голкиперов сборных Испании и Англии на Евро-2024.

«В финал Евро-2024 вышли самые сильные сборные, но не самые сильные вратари. Хотя они оба высокого уровня, но на турнире были и более яркие голкиперы. Кто сильнее — Пикфорд или Симон? Сложно выбрать кого-то из них. Но, пожалуй, выберу именно Пикфорда, поскольку для меня Симон — это темная лошадка, и я не очень хорошо знаком с его игрой», — цитирует «РБ Спорт» Нигматуллина.

В финале Евро-2024 сборная Англии сыграет против команды Испании. Матч пройдет 14 июля на «Олимпийском» стадионе в Берлине.