Овечкин признался, что сомневался в выходе сборной Англии в финал Евро-2024

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал предстоящий финал Евро-2024.

«Ну, все говорили, что Испания, и вот она. Но насчет Англии я сомневался. Немцы? Сказали, что скрытый финал Германия — Испания. Италия? Они очень скучно играли, мне такой футбол не нравится. Мне нравится, когда голы, зрелищность», — сказал Овечкин в видео на «Youtube-канале «Это ЧЕ, брат».

В воскресенье, 14 июля сборные Англии и Испании сыграют в финале Евро-2024. Матч пройдет на Олимпийском стадионе в Берлине. Начало — в 22.00 по московскому времени.

В полуфинале турнира Испания обыграла Францию (2:1), а Англия победила Нидерланды (2:1).