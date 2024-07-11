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Сборная Испании: результаты матчей до финала и статистика команды на Евро 2024

Испания сыграет с Англией в финале чемпионата Европы 14 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Дани Ольмо.
Фото Reuters

Сборная Испании по футболу в пятый раз в истории вышла в финал чемпионата Европы. Команда трижды побеждала в турнире (1964, 2008, 2012). В финальной части турнира испанцы провели шесть матчей (три — в групповом этапе, три — в плей-офф). «Красная фурия» выиграла все предыдущие матчи на Евро-2024. Команда Луиса де ла Фуэнте пропустила только три мяча, а забила 18 голов, став самой результативной сборной.

Результаты сборной России на Евро-2024

15 июня. Группа B. 1-й тур. Испания — Хорватия 3:0

20 июня. Группа B. 2-й тур. Испания — Италия 1:0

24 июня. Группа B. 3-й тур. Албания — Испания 0:1

30 июня. 1/8 финала. Испания — Грузия 4:1

5 июля. 1/4 финала. Испания — Германия 2:1 (добавочное время)

9 июля. 1/2 финала. Испания — Франция — 2:1

Лучшим бомбардиром команды является полузащитник Даниэль Ольмо. На его счету три забитых мяча. Игрок стал первым футболистом в испанской сборной, кто подряд забил в трех встречах плей-офф в крупных турнирах. Лучший ассистент — Ламин Ямаль (три результативные передачи). Ему принадлежит еще один рекорд: нападающий стал самым молодым автором гола в истории ЧЕ (16 лет 362 дня). В полуфинальном матче против Франции вингер забил ударом из-за штрафной на 21-й минуте.

Финальный матч Евро-2024 Испания — Англия пройдет 14 июля. Начало — в 22.00 мск.

Футбол
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Сборная Испании по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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