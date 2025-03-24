Черчесов — о неудачном выступлении России на Евро-2020: «Это в какой-то степени больно»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал причины неудачного выступления национальной команды на чемпионате Европы 2020 года.

На групповом этапе турнира россияне одержали только одну победу — над Финляндией (1:0). Сборной Бельгии российская команда уступила со счетом 0:3, а Дании — 1:4. Таким образом, сборная России заняла четвертое место в своей группе и не смогла выйти в следующую стадию Евро.

«Чемпионат Европы — это в какой-то степени больно. Но опыт, опять же. Ты его нигде не купишь. Что помешало? 10 месяцев или 11 мы не встречались из-за пандемии. Ну а потом они приехали. 11 месяцев мы на них не влияли, только телефон. И они стали другие. Я принял решение, что эту команду надо трансформировать. Дивеев появился там, Мухин там появился, Сафонов и так далее и тому подобное. Та команда уже не могла, а эта команда еще не до конца могла. Поэтому Бариновы, Мухины там и компания, все, мы поменяли, чтобы к отбору чемпионата мира [она была готова]», — сказал Черчесов в выпуске программы «Коммент.Шоу».

Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год. На домашнем чемпионате мира-2018 национальная команда под его руководством впервые в своей истории дошла до четвертьфинала турнира. На этой стадии россияне проиграли Хорватии ( 2:2, пенальти — 3:4).