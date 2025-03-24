Футбол
24 марта, 14:55

Черчесов — о неудачном выступлении России на Евро-2020: «Это в какой-то степени больно»

Алина Савинова

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал причины неудачного выступления национальной команды на чемпионате Европы 2020 года.

На групповом этапе турнира россияне одержали только одну победу — над Финляндией (1:0). Сборной Бельгии российская команда уступила со счетом 0:3, а Дании — 1:4. Таким образом, сборная России заняла четвертое место в своей группе и не смогла выйти в следующую стадию Евро.

«Чемпионат Европы — это в какой-то степени больно. Но опыт, опять же. Ты его нигде не купишь. Что помешало? 10 месяцев или 11 мы не встречались из-за пандемии. Ну а потом они приехали. 11 месяцев мы на них не влияли, только телефон. И они стали другие. Я принял решение, что эту команду надо трансформировать. Дивеев появился там, Мухин там появился, Сафонов и так далее и тому подобное. Та команда уже не могла, а эта команда еще не до конца могла. Поэтому Бариновы, Мухины там и компания, все, мы поменяли, чтобы к отбору чемпионата мира [она была готова]», — сказал Черчесов в выпуске программы «Коммент.Шоу».

Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год. На домашнем чемпионате мира-2018 национальная команда под его руководством впервые в своей истории дошла до четвертьфинала турнира. На этой стадии россияне проиграли Хорватии ( 2:2, пенальти — 3:4).

  • Sergey Nikolsky

    подробнее?...- В защите 1) перехват мяча, 2) атака в момент приема мяча, 3) подкат, когда уже обходит, 4) искуственный офсайд, но не при динамичной игре...- А в середине поля?...- Быть полезным и защите и нападению, вымани на себя двух соперников и сделай пас партнеру на ход между ними...- Атака?...- Руководи атакой, покажи движением, куда и как тебе пасовать...- А вратарю как играть?...- Уметь читать игру и вовремя смещаться, играть роль "последнего защитника" - выходить на нападающего в полный рост...- Эти бы сведения в наш тренерский штаб в 2018 году... - Ни один тренер не позволит усомниться в его взглядах на футбол...- Тогда бы не помогло:((...- И тогда бы не помогло:))...- Нужна воля сверху!...- Вот тогда бы помогло, всегда лучше, когда инициатива снизу идет как приказ сверху...

    24.03.2025

  • Sergey Nikolsky

    Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал причины неудачного выступления национальной команды на чемпионате Европы-2020...- Что говорит?...- Говорит, что "10 месяцев или 11 мы не встречались из-за пандемии. Ну, а потом они приехали. Футболист X, он выглядит так же. Этот так же, этот так же. Но они другие стали. 11 месяцев, каждый месяц мы на них не влияли, только телефон. И они стали другие"...- А почему они стали по-другому играть, если их до того тренировали так же?...- Ну, говорит, что мол, ничего не изменилось в плане подготовки, просто они забыли, все чему их учили...- А тому ли учили, что надо?...- Судя по результатам, нет...А как надо было учить?...- В защите просто, в середине поля быстро, в атаке точно. Технику использовать вблизи ворот соперника для создания голевых ситуаций...- Схематично как-то...А подробнее?

    24.03.2025

  • Игорь Агафонов

    Ковид виноват оказывается в провале. Может Черчесов не в курсе, что все участники Евро были в одинаковых условиях с ковидом при подготовке к турниру. И оправдываться данным фактом как то глупо наверное. Ну да ладно, что не слепишь для отмазки ! Правда, Стас ?

    24.03.2025

  • _Mike N_

    зачем ворошить прошлое и вспоминать сбитого австрийского летчика Стасика ? После Казахстана и даром никому не нужен !

    24.03.2025

