«Шпоры» с запасом выиграли дерби у «Арсенала» (2:0) и продолжают лидировать в АПЛ

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 11-й тур

«Тоттенхэм» — «Арсенал» — 2:0 (2:0)

Голы: Сон Хын Мин, 13 (1:0). Кейн, 45+1 (2:0).

«Тоттенхэм»: Ллорис, Алдервейрелд, Орье, Регилон, Сиссоко, Хейбьерг, Дайер, Ло Сельсо (Дэйвис, 72), Сон Хын Мин (Лукас Моура, 88), Кейн, Бергвайн (Родон, 90+1).

«Арсенал»: Лено, Бельерин (Нкетиа, 75), Тирни, Холдинг, Габриэл Магальяйнс, Джака, Партей (Себальос, 45+2), Сака, Виллиан, Ляказетт, Обамеянг.

Предупреждения: Ло Сельсо, 41. Джака, 75. Ляказетт, 80.

Судья: Аткинсон.

6 декабря. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

Бывший наставник «Тоттенхэма» Тим Шервуд нашел объяснение успехам «шпор» под началом Жозе Моуринью. «Он промыл мозги футболистам и заставил их поверить, что они способны многого добиться, если будут хорошо трудиться, — заметил специалист. — Заставил их думать, что они могут выигрывать трофеи. Жозе завоевал 20 титулов, и ,когда команда побеждает, футболисты начинают верит в то, что он говорит. Так почему им не стать чемпионами?»

Сам Особенный, правда, пока отделывается шутками. После нулевой ничьей с «Челси» по поводу лидерства своей команды португалец высказался так: «Мы даже не участвуем в чемпионской гонке, потому что мы маленькая лошадь. Не знаю, как они называются. Пони? Да, мы просто пони». Накануне же дерби тренер ограничился в общем-то банальной фразой о необходимости отдавать все силы, сохраняя хладнокровие независимо от того, хвалят команду или ругают, а уже в конце сезона все станет ясно.

До этого еще далеко, зато болельщики на трибуны уже вернулись. «Тоттенхэм» играл в присутствии своих фанатов впервые с марта, и это было здорово. «Арсенал» все это испытал в четверг, когда на «Эмирейтс» в Лиге Европы «канониры» разгромили «Рапид» (4:1). Но если там все силы были брошены в атаку, то в воскресенье Микель Артета вернулся к более прагматичной схеме с тремя центральными защитниками.

С такой расстановкой подпускать соперника близко к своим воротам гости не собирались, однако в случае с Сон Хын Мином расстояние не имеет значения. Кореец двигался к штрафной, находясь слева от ворот и метрах в 25 от них. Ждать от него в такой ситуации можно чего угодно, однако к обводящему удару в дальний угол оказались не готовы ни защитники, ни Лено.

Надо ли говорить, что в роли ассистента выступил Кейн, сделавший уже 10-ю в сезоне голевую передачу? У Сон Хын Мина сейчас столько же мячей, и он уложился в 11 стартовых туров, чего игрокам «шпор» не удавалось со времени Гари Линекера в сезоне-1991/92. Показатели исключительные, но весь «Арсенал» забил столько же, и это уже вопрос эффективности. Когда «шпоры» открыли счет, у гостей было почти трехкратное преимущество во владении мячом. Только есть ли в этом смысл, когда найти возможность для обострения и удара не удается, а игра на переходах — конек «Тоттенхэма»? С момента начала голевой атаки до взятия ворот прошло несколько секунд.

?? Players to score 10+ PL goals in 5+ successive seasons for @SpursOfficial:

Robbie Keane (6) 02-03 to 07-08

Harry Kane (6) 14-15 to 19-20

HEUNG-MIN SON (5) 16-17 to 20-21 pic.twitter.com/xuHcs9oUWN — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) December 6, 2020

«Арсенал» проводил у чужой штрафной отрезки по несколько минут, но не знал, что делать. И не потому, что был плох, а по причине совершенства выстроенной Моуринью обороны. К тому же собранные там игроки еще и знают, как начинать атаки. Пока Обамеянг подстраивался под удар, Орье лишил оппонента мяча, уже имея в голове решение. Длинный пас вперед, и там уже все происходило на космических скоростях. Рывок Ло Сельсо, пас Сон Хын Мину, забегание Кейна и пушечный удар с левой в ближний верхний угол.

Рикошет от перекладины только добавил атаке красоты. А как эффектно смотрелись в этот момент персональные показатели главного снайпера «Тоттенхэма»! 250 голов на профессиональном уровне, 100 точных ударов в домашних матчах за клуб и звание лучшего снайпера в истории дерби северного Лондона с 11 мячами. Словно на контрасте с этими достижениями «Арсенал» за первый тайм так и не потревожил другого рекордсмена соперника — вышедшего на свое 17-е противостояние с «канонирами» Ллориса.

Harry Kane:



• 250 goals for club and country

• 100 home goals for Tottenham

• All-time leading scorer in the North London Derby



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Во втором тайме какая-то работа для француза нашлась. «Тоттенхэм» с двумя голами в запасе играл по счету и сосредоточился на своей половине поля. Но сколько бы ни атаковал «Арсенал», команда Артеты выглядела обреченной на поражение. Что до слов Моуринью про пони, то все это напоминает Клаудио Раньери, который большую часть золотого сезона «Лестера» твердил о задаче не вылететь. «Тоттенхэм» с его потрясающей эффективностью и связкой Сон Хын Мин — Кейн — настоящий участник чемпионской гонки. А возможно, ее теневой фаворит.