Экс-игрок «МЮ» Гринвуд снова станет отцом. Мама будущего ребенка — девушка, обвинявшая его в насилии
23-летний экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Мейсон Гринвуд и его спутница Харриет Робсон ждут второго ребенка. Именно из-за ее обвинений в изнасиловании, побоях и угрозах убийством карьера футболиста чуть не пошла под откос.
Он не играл больше года
Англичанин влип в скандал в начале 2022 года, когда Робсон выложила в соцсетях фото с разбитой губой и синяками по всему телу.
«Для всех, кто хочет знать, что Гринвуд на самом деле делает со мной», — подписала те снимки девушка.
Кроме того, в интернете оказалась аудиозапись, на которой предположительно были голоса Мейсона и Харриет. На ее основании футболиста обвинили в изнасиловании и нападении. 30 января 2022-го полиция начала расследование, арестовала форварда и отвезла его на допрос.
«МЮ», за который тогда выступал Гринвуд, сразу «отменил» футболиста. Из магазина убрали все товары, связанные со спортсменом. Помимо этого, клуб объявил, что Мейсон не вернется к тренировкам и матчам до окончания расследования. Некоторые игроки команды отписались от него в соцсетях, а компания Nike приостановила сотрудничество с форвардом. Дошло даже до того, что EA удалили спортсмена из игры FIFA 22.
Болельщики «МЮ» возвращали в фаншоп футболки с фамилией Гринвуда с просьбой поменять их. Им даже разрешали бесплатно выбрать форму любого другого игрока.
Самого Мейсона пару раз выпускали на свободу под залог, однако он дважды нарушал условия. Ему было запрещено контактировать с предполагаемой жертвой, но Гринвуд пытался наладить с ней отношения. Затем выяснилось, что в октябре 2022 года он оплатил покупку в онлайн-магазине, которую затем доставили Робсон. Скандальная история с нападающим разрешилась лишь в феврале 2023-го. С нападающего сняли все обвинения и прекратили судебный процесс.
Счастливая развязка
Летом 2023-го у пары родился первый ребенок, а теперь они ждут второго малыша и планируют сыграть свадьбу.
«За последние пару лет Мейсон сильно повзрослел, особенно с тех пор, как стал отцом. Они с Харриет наслаждаются жизнью вдали от пристального внимания, и чувствуют себя гораздо более комфортно вне поля зрения фанатов. А значит, он может сосредоточиться на футболе», — сообщил источник The Sun.
Как сейчас выступает Гринвуд
После скандальной истории в «МЮ» завершили собственное внутреннее расследование и решили, что для обеих сторон будет лучше, если Мейсон не будет играть на «Олд Траффорд».
Прошлый сезон Гринвуд провел на правах аренды за «Хетафе», а этим летом перешел в «Марсель» за 26 миллионов евро плюс бонусы. Еще французский клуб заплатит 50% с последующей перепродажи англичанина.
Сейчас на счету форварда пять голов и одна результативная передача в семи матчах чемпионата Франции. Гринвуд — один из лучших снайперов лиги, больше него забил лишь Брэдли Барколя из «ПСЖ» (шесть мячей).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|7
|6
|0
|1
|13-2
|18
|
2
|Ман. Сити
|7
|5
|2
|0
|17-8
|17
|
3
|Арсенал
|7
|5
|2
|0
|15-6
|17
|
4
|Челси
|7
|4
|2
|1
|16-8
|14
|
5
|Астон Вилла
|7
|4
|2
|1
|12-9
|14
|
6
|Брайтон
|7
|3
|3
|1
|13-10
|12
|
7
|Ньюкасл
|7
|3
|3
|1
|8-7
|12
|
8
|Фулхэм
|7
|3
|2
|2
|10-8
|11
|
9
|Тоттенхэм
|7
|3
|1
|3
|14-8
|10
|
10
|Нот. Форест
|7
|2
|4
|1
|7-6
|10
|
11
|Брентфорд
|7
|3
|1
|3
|13-13
|10
|
12
|Вест Хэм
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
13
|Борнмут
|7
|2
|2
|3
|8-10
|8
|
14
|МЮ
|7
|2
|2
|3
|5-8
|8
|
15
|Лестер
|7
|1
|3
|3
|9-12
|6
|
16
|Эвертон
|7
|1
|2
|4
|7-15
|5
|
17
|Ипсвич
|7
|0
|4
|3
|6-14
|4
|
18
|Кр. Пэлас
|7
|0
|3
|4
|5-10
|3
|
19
|Саутгемптон
|7
|0
|1
|6
|4-15
|1
|
20
|Вулверхэмптон
|7
|0
|1
|6
|9-21
|1
|19.10
|14:30
|
Тоттенхэм – Вест Хэм
|- : -
|19.10
|17:00
|
Фулхэм – Астон Вилла
|- : -
|19.10
|17:00
|
Ипсвич – Эвертон
|- : -
|19.10
|17:00
|
МЮ – Брентфорд
|- : -
|19.10
|17:00
|
Ньюкасл – Брайтон
|- : -
|19.10
|17:00
|
Саутгемптон – Лестер
|- : -
|19.10
|19:30
|
Борнмут – Арсенал
|- : -
|20.10
|16:00
|
Вулверхэмптон – Ман. Сити
|- : -
|20.10
|18:30
|
Ливерпуль – Челси
|- : -
|21.10
|22:00
|
Нот. Форест – Кр. Пэлас
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|10
|
|
Брайан Мбеумо
Брентфорд
|6
|
|
Коул Палмер
Челси
|6
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|7
|
|
Коул Палмер
Челси
|5
|
|
Уилфред Ндиди
Лестер
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|5
|1
|2
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|4
|1
|1
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|5
|1
|1