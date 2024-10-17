Сборная Англия делает все, чтобы снять проклятье. Теперь назначила лучшего тренера для матчей плей-офф
Сборная Англии отчаянно устала, 58 лет без трофеев. Захотела одним решением максимально увеличить шансы на титул. И сделала это: назначила главным тренером Томаса Тухеля.
Все-таки на чемпионате мира-2026 будет юбилей — одновременно радостный и драматичный для англичан. Это назначение кричит: нам нужна только победа, любой ценой. И контракт Тухель получает как раз до конца лета 2026-го.
Англия урвала клубного топ-тренера в расцвете. Уникальная возможность для футбола национальных сборных, который состоит из Тедеско, Роберто Мартинесов и Куманов. Хотя исключений все больше: Нагельсманн, Почеттино, теперь вот Тухель.
И в такой элитной компании у Томаса есть важное преимущество. Он один из лучших тренеров мира в играх на вылет. Человек-плей-офф. Первый, кто довел «ПСЖ» до финала Лиги чемпионов. С «Челси» он ЛЧ выиграл, придя в клуб за четыре месяца до этого. Даже полуживую «Баварию» в прошлом сезоне почти вывел в финал.
Кажется, в этом ему сильно помог опыт работы в «ПСЖ». Все-таки два с половиной года продержался. Постоянно искал баланс — и на поле, и вне его. На такой работе никак без адаптивности, и Тухель из атакующего прессинг-догматика превратился в гибкого тренера с оборонительным уклоном.
Теперь он не привязан к одной системе. Тухель подстраивается под состав. Но еще лучше адаптируется под соперников, манипулирует их слабостями. Играет выжидательно, аккуратно. Вовремя делает перестановки. И поэтому ему так подходят турниры на выбывание.
И тем более — сегодняшняя сборная Англии. Она после восьми лет с Саутгейтом привыкла к осторожности, плотной обороне. Но что дает Тухель и чего не было у Саутгейта — потенциал атакующих игроков будет реализован. А там есть чему реализовываться.
Отличный ход сборной Англии. Минусов в таком назначении так мало, что их можно назвать придирками. Но давайте озвучим. Над Тухелем нависнет ощутимое давление — как и над любым тренером сборной Англии. Но Тухель к тому же иностранец, двойной спрос, к тому же конфликтный мужик, резкий. Продержаться бы до начала чемпионата мира...
И еще один момент. Вся ставка — на ближайший чемпионат мира. В истории турнира золото брали 22 команды. Все тренеры-победители рождались в стране, с которой этой золото взяли. Побеждавшего иностранца не было ни разу. Тухель, если что, родился в немецкой деревне.
Валера Полевиков
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|7
|6
|0
|1
|13-2
|18
|
2
|Ман. Сити
|7
|5
|2
|0
|17-8
|17
|
3
|Арсенал
|7
|5
|2
|0
|15-6
|17
|
4
|Челси
|7
|4
|2
|1
|16-8
|14
|
5
|Астон Вилла
|7
|4
|2
|1
|12-9
|14
|
6
|Брайтон
|7
|3
|3
|1
|13-10
|12
|
7
|Ньюкасл
|7
|3
|3
|1
|8-7
|12
|
8
|Фулхэм
|7
|3
|2
|2
|10-8
|11
|
9
|Тоттенхэм
|7
|3
|1
|3
|14-8
|10
|
10
|Нот. Форест
|7
|2
|4
|1
|7-6
|10
|
11
|Брентфорд
|7
|3
|1
|3
|13-13
|10
|
12
|Вест Хэм
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
13
|Борнмут
|7
|2
|2
|3
|8-10
|8
|
14
|МЮ
|7
|2
|2
|3
|5-8
|8
|
15
|Лестер
|7
|1
|3
|3
|9-12
|6
|
16
|Эвертон
|7
|1
|2
|4
|7-15
|5
|
17
|Ипсвич
|7
|0
|4
|3
|6-14
|4
|
18
|Кр. Пэлас
|7
|0
|3
|4
|5-10
|3
|
19
|Саутгемптон
|7
|0
|1
|6
|4-15
|1
|
20
|Вулверхэмптон
|7
|0
|1
|6
|9-21
|1
|19.10
|14:30
|
Тоттенхэм – Вест Хэм
|- : -
|19.10
|17:00
|
Фулхэм – Астон Вилла
|- : -
|19.10
|17:00
|
Ипсвич – Эвертон
|- : -
|19.10
|17:00
|
МЮ – Брентфорд
|- : -
|19.10
|17:00
|
Ньюкасл – Брайтон
|- : -
|19.10
|17:00
|
Саутгемптон – Лестер
|- : -
|19.10
|19:30
|
Борнмут – Арсенал
|- : -
|20.10
|16:00
|
Вулверхэмптон – Ман. Сити
|- : -
|20.10
|18:30
|
Ливерпуль – Челси
|- : -
|21.10
|22:00
|
Нот. Форест – Кр. Пэлас
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|10
|
|
Брайан Мбеумо
Брентфорд
|6
|
|
Коул Палмер
Челси
|6
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|7
|
|
Коул Палмер
Челси
|5
|
|
Уилфред Ндиди
Лестер
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|5
|1
|2
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|4
|1
|1
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|5
|1
|1