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Сборная Англия делает все, чтобы снять проклятье. Теперь назначила лучшего тренера для матчей плей-офф

Тухель возглавил сборную Англии
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Томас Тухель.
Фото Global Look Press
Тухель — то, что надо.

Сборная Англии отчаянно устала, 58 лет без трофеев. Захотела одним решением максимально увеличить шансы на титул. И сделала это: назначила главным тренером Томаса Тухеля.

Все-таки на чемпионате мира-2026 будет юбилей — одновременно радостный и драматичный для англичан. Это назначение кричит: нам нужна только победа, любой ценой. И контракт Тухель получает как раз до конца лета 2026-го.

Англия урвала клубного топ-тренера в расцвете. Уникальная возможность для футбола национальных сборных, который состоит из Тедеско, Роберто Мартинесов и Куманов. Хотя исключений все больше: Нагельсманн, Почеттино, теперь вот Тухель.

Томас Тухель. Тухель — отличный выбор для сборной Англии. Но одна деталь может все разрушить

И в такой элитной компании у Томаса есть важное преимущество. Он один из лучших тренеров мира в играх на вылет. Человек-плей-офф. Первый, кто довел «ПСЖ» до финала Лиги чемпионов. С «Челси» он ЛЧ выиграл, придя в клуб за четыре месяца до этого. Даже полуживую «Баварию» в прошлом сезоне почти вывел в финал.

Кажется, в этом ему сильно помог опыт работы в «ПСЖ». Все-таки два с половиной года продержался. Постоянно искал баланс — и на поле, и вне его. На такой работе никак без адаптивности, и Тухель из атакующего прессинг-догматика превратился в гибкого тренера с оборонительным уклоном.

Фото Global Look Press

Теперь он не привязан к одной системе. Тухель подстраивается под состав. Но еще лучше адаптируется под соперников, манипулирует их слабостями. Играет выжидательно, аккуратно. Вовремя делает перестановки. И поэтому ему так подходят турниры на выбывание.

И тем более — сегодняшняя сборная Англии. Она после восьми лет с Саутгейтом привыкла к осторожности, плотной обороне. Но что дает Тухель и чего не было у Саутгейта — потенциал атакующих игроков будет реализован. А там есть чему реализовываться.

Томас Тухель. В Англии не хотят видеть Тухеля главным тренером сборной. Просто потому что он немец

Отличный ход сборной Англии. Минусов в таком назначении так мало, что их можно назвать придирками. Но давайте озвучим. Над Тухелем нависнет ощутимое давление — как и над любым тренером сборной Англии. Но Тухель к тому же иностранец, двойной спрос, к тому же конфликтный мужик, резкий. Продержаться бы до начала чемпионата мира...

И еще один момент. Вся ставка — на ближайший чемпионат мира. В истории турнира золото брали 22 команды. Все тренеры-победители рождались в стране, с которой этой золото взяли. Побеждавшего иностранца не было ни разу. Тухель, если что, родился в немецкой деревне.

Валера Полевиков

Сборная Англии по футболу
Томас Тухель
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 Ливерпуль 7 6 0 1 13-2 18
2
 Ман. Сити 7 5 2 0 17-8 17
3
 Арсенал 7 5 2 0 15-6 17
4
 Челси 7 4 2 1 16-8 14
5
 Астон Вилла 7 4 2 1 12-9 14
6
 Брайтон 7 3 3 1 13-10 12
7
 Ньюкасл 7 3 3 1 8-7 12
8
 Фулхэм 7 3 2 2 10-8 11
9
 Тоттенхэм 7 3 1 3 14-8 10
10
 Нот. Форест 7 2 4 1 7-6 10
11
 Брентфорд 7 3 1 3 13-13 10
12
 Вест Хэм 7 2 2 3 10-11 8
13
 Борнмут 7 2 2 3 8-10 8
14
 МЮ 7 2 2 3 5-8 8
15
 Лестер 7 1 3 3 9-12 6
16
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17
 Ипсвич 7 0 4 3 6-14 4
18
 Кр. Пэлас 7 0 3 4 5-10 3
19
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20
 Вулверхэмптон 7 0 1 6 9-21 1
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МЮ – Брентфорд
 - : -
19.10 17:00
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 - : -
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