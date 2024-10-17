Сборная Англия делает все, чтобы снять проклятье. Теперь назначила лучшего тренера для матчей плей-офф

Тухель — то, что надо.

Сборная Англии отчаянно устала, 58 лет без трофеев. Захотела одним решением максимально увеличить шансы на титул. И сделала это: назначила главным тренером Томаса Тухеля.

Все-таки на чемпионате мира-2026 будет юбилей — одновременно радостный и драматичный для англичан. Это назначение кричит: нам нужна только победа, любой ценой. И контракт Тухель получает как раз до конца лета 2026-го.

Англия урвала клубного топ-тренера в расцвете. Уникальная возможность для футбола национальных сборных, который состоит из Тедеско, Роберто Мартинесов и Куманов. Хотя исключений все больше: Нагельсманн, Почеттино, теперь вот Тухель.

И в такой элитной компании у Томаса есть важное преимущество. Он один из лучших тренеров мира в играх на вылет. Человек-плей-офф. Первый, кто довел «ПСЖ» до финала Лиги чемпионов. С «Челси» он ЛЧ выиграл, придя в клуб за четыре месяца до этого. Даже полуживую «Баварию» в прошлом сезоне почти вывел в финал.

Кажется, в этом ему сильно помог опыт работы в «ПСЖ». Все-таки два с половиной года продержался. Постоянно искал баланс — и на поле, и вне его. На такой работе никак без адаптивности, и Тухель из атакующего прессинг-догматика превратился в гибкого тренера с оборонительным уклоном.

Фото Global Look Press

Теперь он не привязан к одной системе. Тухель подстраивается под состав. Но еще лучше адаптируется под соперников, манипулирует их слабостями. Играет выжидательно, аккуратно. Вовремя делает перестановки. И поэтому ему так подходят турниры на выбывание.

И тем более — сегодняшняя сборная Англии. Она после восьми лет с Саутгейтом привыкла к осторожности, плотной обороне. Но что дает Тухель и чего не было у Саутгейта — потенциал атакующих игроков будет реализован. А там есть чему реализовываться.

Отличный ход сборной Англии. Минусов в таком назначении так мало, что их можно назвать придирками. Но давайте озвучим. Над Тухелем нависнет ощутимое давление — как и над любым тренером сборной Англии. Но Тухель к тому же иностранец, двойной спрос, к тому же конфликтный мужик, резкий. Продержаться бы до начала чемпионата мира...

И еще один момент. Вся ставка — на ближайший чемпионат мира. В истории турнира золото брали 22 команды. Все тренеры-победители рождались в стране, с которой этой золото взяли. Побеждавшего иностранца не было ни разу. Тухель, если что, родился в немецкой деревне.

Валера Полевиков