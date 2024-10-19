Владельца «Фулхэма» обвинила в сексуальном насилии экс-капитан женской команды. Он умер год назад

Неприятная история от Ронни Гиббонс.

Бывший капитан женского «Фулхэма» Ронни Гиббонс обвинила в сексуальном насилии экс-владельца клуба. По словам девушки, покойный Мохаммед Аль-Файед домогался ее и пытался силой поцеловать.

Что сказала Гиббонс

Инцидент произошел по ходу сезона-2000/01, когда футболистке было всего 20 лет. Гиббонс заявила, что Аль-Файед трогал ее и пытался насильно поцеловать в комнате над универмагом в Найтсбридже. Ронни являлась капитаном «Фулхэма» — первой профессиональной женской команды в Англии.

«Все внутри кричало: «Ронни, тебе нужно уйти (из команды. — Прим. «СЭ»)», но я не могла, ведь тогда была бы виновата в том, что многие девушки в клубе потеряют работу. Я чувствовала огромную ответственность, потому что мы только что стали профессионалами. Я не могла допустить, чтобы со мной что-то случилось, но в то же время у меня не было права сбежать, хотя я хотела это сделать.

Говоря правду, я надеюсь, что это избавит меня от стыда, смущения и боли, которые я испытывала в течение многих лет. Если это может помочь одному человеку открыться и понять, что это не его вина, и освободиться от того же бремени, тогда я буду счастлива», — передает слова девушки The Athletic.

Ронни Гиббонс. Фото Getty Images

Реакция клуба

«Фулхэм» отреагировал на заявление девушки — лондонская команда встала на ее сторону и осудила всяческие попытки насилия. «Клуб глубоко обеспокоен тем, что рассказала бывший капитан женской команды Ронни Гиббонс. Мы выражаем ей глубочайшее сочувствие и поддержку.

Мы подчеркиваем наше полное осуждение насилия во всех формах. Мы продолжаем устанавливать, пострадал ли кто-либо в клубе от Мохаммеда Аль-Файеда. Если кто-либо захочет поделиться информацией или опытом, связанными с этим вопросом, мы настоятельно просим его связаться с полицией или клубом», — говорится в заявлении.

Также отреагировала и полиция Великобритании. Сообщается, что она продолжит изучать информацию о возможных жертвах египтянина, хотя против него уже нельзя возбудить уголовное дело — мужчина скончался в 2023 году в возрасте 94 лет.

Мохаммед Аль-Файед. Фото Getty Images

Аль-Файед подозревается во многих актах насилия

Инцидент с Гиббонс — далеко не единственный, в котором замешан покойный египтянин. По данным BBC, жертв приблизительно 70. Полиция Лондона объявила о расследовании 40 новых дел о насилии со стороны Аль-Файеда в период с 1979 по 2013 год. Также преступления происходили в магазине Harrods — им тоже владел египтянин. Сотрудники жаловались на сексуальное насилие.

Пресс-секретарь организации Justice for Harrods Survivors, состоящей из адвокатов, которые работают с жертвами египтянина, заявил, что сейчас они контактируют с 71 клиентом и рассматривают еще 220 заявок.