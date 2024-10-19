Владельца «Фулхэма» обвинила в сексуальном насилии экс-капитан женской команды. Он умер год назад
Бывший капитан женского «Фулхэма» Ронни Гиббонс обвинила в сексуальном насилии экс-владельца клуба. По словам девушки, покойный Мохаммед Аль-Файед домогался ее и пытался силой поцеловать.
Что сказала Гиббонс
Инцидент произошел по ходу сезона-2000/01, когда футболистке было всего 20 лет. Гиббонс заявила, что Аль-Файед трогал ее и пытался насильно поцеловать в комнате над универмагом в Найтсбридже. Ронни являлась капитаном «Фулхэма» — первой профессиональной женской команды в Англии.
«Все внутри кричало: «Ронни, тебе нужно уйти (из команды. — Прим. «СЭ»)», но я не могла, ведь тогда была бы виновата в том, что многие девушки в клубе потеряют работу. Я чувствовала огромную ответственность, потому что мы только что стали профессионалами. Я не могла допустить, чтобы со мной что-то случилось, но в то же время у меня не было права сбежать, хотя я хотела это сделать.
Говоря правду, я надеюсь, что это избавит меня от стыда, смущения и боли, которые я испытывала в течение многих лет. Если это может помочь одному человеку открыться и понять, что это не его вина, и освободиться от того же бремени, тогда я буду счастлива», — передает слова девушки The Athletic.
Реакция клуба
«Фулхэм» отреагировал на заявление девушки — лондонская команда встала на ее сторону и осудила всяческие попытки насилия. «Клуб глубоко обеспокоен тем, что рассказала бывший капитан женской команды Ронни Гиббонс. Мы выражаем ей глубочайшее сочувствие и поддержку.
Мы подчеркиваем наше полное осуждение насилия во всех формах. Мы продолжаем устанавливать, пострадал ли кто-либо в клубе от Мохаммеда Аль-Файеда. Если кто-либо захочет поделиться информацией или опытом, связанными с этим вопросом, мы настоятельно просим его связаться с полицией или клубом», — говорится в заявлении.
Также отреагировала и полиция Великобритании. Сообщается, что она продолжит изучать информацию о возможных жертвах египтянина, хотя против него уже нельзя возбудить уголовное дело — мужчина скончался в 2023 году в возрасте 94 лет.
Аль-Файед подозревается во многих актах насилия
Инцидент с Гиббонс — далеко не единственный, в котором замешан покойный египтянин. По данным BBC, жертв приблизительно 70. Полиция Лондона объявила о расследовании 40 новых дел о насилии со стороны Аль-Файеда в период с 1979 по 2013 год. Также преступления происходили в магазине Harrods — им тоже владел египтянин. Сотрудники жаловались на сексуальное насилие.
Пресс-секретарь организации Justice for Harrods Survivors, состоящей из адвокатов, которые работают с жертвами египтянина, заявил, что сейчас они контактируют с 71 клиентом и рассматривают еще 220 заявок.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|7
|6
|0
|1
|13-2
|18
|
2
|Ман. Сити
|7
|5
|2
|0
|17-8
|17
|
3
|Арсенал
|7
|5
|2
|0
|15-6
|17
|
4
|Челси
|7
|4
|2
|1
|16-8
|14
|
5
|Астон Вилла
|7
|4
|2
|1
|12-9
|14
|
6
|Тоттенхэм
|8
|4
|1
|3
|18-9
|13
|
7
|Брайтон
|7
|3
|3
|1
|13-10
|12
|
8
|Ньюкасл
|7
|3
|3
|1
|8-7
|12
|
9
|Фулхэм
|7
|3
|2
|2
|10-8
|11
|
10
|Нот. Форест
|7
|2
|4
|1
|7-6
|10
|
11
|Брентфорд
|7
|3
|1
|3
|13-13
|10
|
12
|Борнмут
|7
|2
|2
|3
|8-10
|8
|
13
|МЮ
|7
|2
|2
|3
|5-8
|8
|
14
|Вест Хэм
|8
|2
|2
|4
|11-15
|8
|
15
|Лестер
|7
|1
|3
|3
|9-12
|6
|
16
|Эвертон
|7
|1
|2
|4
|7-15
|5
|
17
|Ипсвич
|7
|0
|4
|3
|6-14
|4
|
18
|Кр. Пэлас
|7
|0
|3
|4
|5-10
|3
|
19
|Саутгемптон
|7
|0
|1
|6
|4-15
|1
|
20
|Вулверхэмптон
|7
|0
|1
|6
|9-21
|1
|19.10
|14:30
|
Тоттенхэм – Вест Хэм
|4 : 1
|19.10
|17:00
|
Фулхэм – Астон Вилла
|- : -
|19.10
|17:00
|
Ипсвич – Эвертон
|- : -
|19.10
|17:00
|
МЮ – Брентфорд
|- : -
|19.10
|17:00
|
Ньюкасл – Брайтон
|- : -
|19.10
|17:00
|
Саутгемптон – Лестер
|- : -
|19.10
|19:30
|
Борнмут – Арсенал
|- : -
|20.10
|16:00
|
Вулверхэмптон – Ман. Сити
|- : -
|20.10
|18:30
|
Ливерпуль – Челси
|- : -
|21.10
|22:00
|
Нот. Форест – Кр. Пэлас
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|10
|
|
Брайан Мбеумо
Брентфорд
|6
|
|
Коул Палмер
Челси
|6
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|7
|
|
Коул Палмер
Челси
|5
|
|
Уилфред Ндиди
Лестер
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|5
|1
|2
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|4
|1
|1
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|5
|1
|1