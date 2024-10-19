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Владельца «Фулхэма» обвинила в сексуальном насилии экс-капитан женской команды. Он умер год назад

Бывший капитан «Фулхэма» обвинила Мохаммеда Аль-Файеда в домогательствах
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Ронни Гиббонс и Мохаммед Аль-Файед
Ронни Гиббонс обвинила Мохаммеда Аль-Файеда в насилии.
Фото Getty Images
Неприятная история от Ронни Гиббонс.

Бывший капитан женского «Фулхэма» Ронни Гиббонс обвинила в сексуальном насилии экс-владельца клуба. По словам девушки, покойный Мохаммед Аль-Файед домогался ее и пытался силой поцеловать.

Что сказала Гиббонс

Инцидент произошел по ходу сезона-2000/01, когда футболистке было всего 20 лет. Гиббонс заявила, что Аль-Файед трогал ее и пытался насильно поцеловать в комнате над универмагом в Найтсбридже. Ронни являлась капитаном «Фулхэма» — первой профессиональной женской команды в Англии.

 
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«Все внутри кричало: «Ронни, тебе нужно уйти (из команды. — Прим. «СЭ»)», но я не могла, ведь тогда была бы виновата в том, что многие девушки в клубе потеряют работу. Я чувствовала огромную ответственность, потому что мы только что стали профессионалами. Я не могла допустить, чтобы со мной что-то случилось, но в то же время у меня не было права сбежать, хотя я хотела это сделать.

Говоря правду, я надеюсь, что это избавит меня от стыда, смущения и боли, которые я испытывала в течение многих лет. Если это может помочь одному человеку открыться и понять, что это не его вина, и освободиться от того же бремени, тогда я буду счастлива», — передает слова девушки The Athletic.

Футболистка Ронни Гиббонс
Ронни Гиббонс.
Фото Getty Images

Реакция клуба

«Фулхэм» отреагировал на заявление девушки — лондонская команда встала на ее сторону и осудила всяческие попытки насилия. «Клуб глубоко обеспокоен тем, что рассказала бывший капитан женской команды Ронни Гиббонс. Мы выражаем ей глубочайшее сочувствие и поддержку.

Мы подчеркиваем наше полное осуждение насилия во всех формах. Мы продолжаем устанавливать, пострадал ли кто-либо в клубе от Мохаммеда Аль-Файеда. Если кто-либо захочет поделиться информацией или опытом, связанными с этим вопросом, мы настоятельно просим его связаться с полицией или клубом», — говорится в заявлении.

Также отреагировала и полиция Великобритании. Сообщается, что она продолжит изучать информацию о возможных жертвах египтянина, хотя против него уже нельзя возбудить уголовное дело — мужчина скончался в 2023 году в возрасте 94 лет.

Мохаммед Аль-Файед
Мохаммед Аль-Файед.
Фото Getty Images

Аль-Файед подозревается во многих актах насилия

Инцидент с Гиббонс — далеко не единственный, в котором замешан покойный египтянин. По данным BBC, жертв приблизительно 70. Полиция Лондона объявила о расследовании 40 новых дел о насилии со стороны Аль-Файеда в период с 1979 по 2013 год. Также преступления происходили в магазине Harrods — им тоже владел египтянин. Сотрудники жаловались на сексуальное насилие.

Пресс-секретарь организации Justice for Harrods Survivors, состоящей из адвокатов, которые работают с жертвами египтянина, заявил, что сейчас они контактируют с 71 клиентом и рассматривают еще 220 заявок.

ФК Фулхэм
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1
 Ливерпуль 7 6 0 1 13-2 18
2
 Ман. Сити 7 5 2 0 17-8 17
3
 Арсенал 7 5 2 0 15-6 17
4
 Челси 7 4 2 1 16-8 14
5
 Астон Вилла 7 4 2 1 12-9 14
6
 Тоттенхэм 8 4 1 3 18-9 13
7
 Брайтон 7 3 3 1 13-10 12
8
 Ньюкасл 7 3 3 1 8-7 12
9
 Фулхэм 7 3 2 2 10-8 11
10
 Нот. Форест 7 2 4 1 7-6 10
11
 Брентфорд 7 3 1 3 13-13 10
12
 Борнмут 7 2 2 3 8-10 8
13
 МЮ 7 2 2 3 5-8 8
14
 Вест Хэм 8 2 2 4 11-15 8
15
 Лестер 7 1 3 3 9-12 6
16
 Эвертон 7 1 2 4 7-15 5
17
 Ипсвич 7 0 4 3 6-14 4
18
 Кр. Пэлас 7 0 3 4 5-10 3
19
 Саутгемптон 7 0 1 6 4-15 1
20
 Вулверхэмптон 7 0 1 6 9-21 1
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19.10 14:30
Тоттенхэм – Вест Хэм
 4 : 1
19.10 17:00
Фулхэм – Астон Вилла
 - : -
19.10 17:00
Ипсвич – Эвертон
 - : -
19.10 17:00
МЮ – Брентфорд
 - : -
19.10 17:00
Ньюкасл – Брайтон
 - : -
19.10 17:00
Саутгемптон – Лестер
 - : -
19.10 19:30
Борнмут – Арсенал
 - : -
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