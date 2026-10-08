«Футбол — в реанимации». Экс-футболист «Тоттенхэма» бросил вызов Инфантино на выборах президента ФИФА
У Джанни Инфантино появился первый потенциальный соперник на выборах главы ФИФА — бывший защитник «Тоттенхэма» и сборной Швейцарии Рамон Вега. Он объявил о намерении баллотироваться на пост президента организации, раскритиковал действующее руководство и заявил, что мировой футбол нуждается в реформах.
«Мы больше не можем ждать»
Веге 55 лет. Он играл на позиции центрального защитника, провел 23 матча за сборную Швейцарии, а на клубном уровне выступал в том числе за «Кальяри», «Тоттенхэм», «Селтик» и «Уотфорд». После завершения карьеры в 2004 году Рамон в основном работал в финансовой сфере.
Для него это не первая попытка зайти в большую футбольную политику. Как сообщается, ранее швейцарец уже рассматривал возможность баллотироваться в президенты ФИФА в 2015, 2019 и 2022-м, но не смог получить необходимую поддержку.
Чтобы попасть в бюллетень, кандидату нужны рекомендации минимум пяти из 211 национальных федераций — членов ФИФА, активная работа в футболе в течение двух из последних пяти лет и прохождение проверки на соответствие требованиям, которую проводит комитет ФИФА.
Теперь Вега готов идти до конца. В своем заявлении он объяснил, что хочет восстановить репутацию Международной федерации.
«Я выступаю потому, что жизнь подготовила меня к служению футболу. Я стою перед мировой футбольной семьей со смирением, решимостью и глубоким чувством ответственности, — цитирует ESPN 55-летнего швейцарца. — Футбол не принадлежит президентам, конфедерациям или администраторам. Он важнее любой должности, любого человека или любого института. И сейчас он находится в реанимации, на аппарате жизнеобеспечения. Мы больше не можем ждать. ФИФА нуждается в новом направлении и фундаментальных реформах».
Инфантино под давлением
Выборы президента ФИФА пройдут 18 марта 2027 года на 77-м конгрессе федерации в Рабате (Марокко). Инфантино, который руководит организацией с 2016 года, ранее уже объявил, что намерен переизбираться на новый срок. Но его кандидатура устраивает далеко не всех.
Давление на 56-летнего функционера серьезно усилилось после провального плана «продать ЧМ» (так его охарактеризовали в СМИ) — привлечь частных инвесторов к проектам, связанным с чемпионатом мира, через новую структуру FIFA Forward Enterprise. Против спорной инициативы тогда выступили сразу три конфедерации: в совместном письме УЕФА, КОНКАКАФ и АФК обвинили руководство ФИФА в обмане и заявили о «фундаментальным нарушении доверия».
Инфантино вскоре пришлось отказаться от задумки. УЕФА же по-прежнему намерен найти достойного альтернативного кандидата, который мог бы противостоять действующему главе на выборах. Крайний срок подачи заявок для желающих попасть в бюллетень — 18 ноября.
Но победить Джанни будет крайне непросто. По данным Associated Press, президент уже заручился поддержкой около 90 голосов: несмотря на недавний скандал, у него остаются союзники в Южной Америке, на Ближнем Востоке и среди некоторых европейских федераций.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|5
|5
|0
|0
|13-5
|15
|
2
|Арсенал
|5
|4
|0
|1
|8-4
|12
|
3
|Брайтон
|5
|3
|1
|1
|16-5
|10
|
4
|Брентфорд
|5
|2
|3
|0
|10-4
|9
|
5
|Лидс
|5
|2
|3
|0
|7-3
|9
|
6
|Ливерпуль
|5
|2
|3
|0
|7-4
|9
|
7
|Эвертон
|5
|2
|3
|0
|6-3
|9
|
8
|Ньюкасл
|5
|2
|2
|1
|9-9
|8
|
9
|Халл Сити
|5
|2
|2
|1
|6-4
|8
|
10
|Челси
|5
|2
|1
|2
|10-12
|7
|
11
|Ипсвич
|5
|2
|0
|3
|7-11
|6
|
12
|МЮ
|5
|1
|2
|2
|8-8
|5
|
13
|Нот. Форест
|5
|1
|2
|2
|4-5
|5
|
14
|Кристал Пэлас
|5
|1
|1
|3
|6-11
|4
|
15
|Сандерленд
|5
|1
|1
|3
|6-10
|4
|
16
|Астон Вилла
|5
|1
|1
|3
|4-9
|4
|
17
|Ковентри
|5
|1
|0
|4
|1-10
|3
|
18
|Борнмут
|5
|0
|3
|2
|6-8
|3
|
19
|Тоттенхэм
|5
|0
|2
|3
|2-8
|2
|
20
|Фулхэм
|5
|0
|2
|3
|5-8
|2
|10.10
|14:30
|Арсенал – Лидс
|- : -
|10.10
|17:00
|Астон Вилла – Брентфорд
|- : -
|10.10
|17:00
|Челси – Борнмут
|- : -
|10.10
|17:00
|Ипсвич – Фулхэм
|- : -
|10.10
|17:00
|Сандерленд – Брайтон
|- : -
|10.10
|19:30
|МЮ – Тоттенхэм
|- : -
|11.10
|16:00
|Кристал Пэлас – Нот. Форест
|- : -
|11.10
|16:00
|Халл Сити – Эвертон
|- : -
|11.10
|18:30
|Ливерпуль – Ман. Сити
|- : -
|12.10
|22:00
|Ковентри – Ньюкасл
|- : -
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|5
|
|
Александер Исак
Ливерпуль
|4
|
|
Жоао Педро
Челси
|3
|П
|
|
Жоао Педро
Челси
|3
|
|
Коди Гакпо
Ливерпуль
|3
|
|
Паскаль Грос
Брайтон
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Жоау Гомес
Астон Вилла
|2
|1
|1
|
|
Фил Фоден
Манчестер Сити
|4
|1
|1
|
|
Аксель Дисаси
Кристал Пэлас
|3
|1
|0