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«Футбол — в реанимации». Экс-футболист «Тоттенхэма» бросил вызов Инфантино на выборах президента ФИФА

Егор Сергеев
корреспондент
Рамон Вега.
Фото Global Look Press
Рамон Вега обещает провести фундаментальные реформы.

У Джанни Инфантино появился первый потенциальный соперник на выборах главы ФИФА — бывший защитник «Тоттенхэма» и сборной Швейцарии Рамон Вега. Он объявил о намерении баллотироваться на пост президента организации, раскритиковал действующее руководство и заявил, что мировой футбол нуждается в реформах.

«Мы больше не можем ждать»

Веге 55 лет. Он играл на позиции центрального защитника, провел 23 матча за сборную Швейцарии, а на клубном уровне выступал в том числе за «Кальяри», «Тоттенхэм», «Селтик» и «Уотфорд». После завершения карьеры в 2004 году Рамон в основном работал в финансовой сфере.

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Для него это не первая попытка зайти в большую футбольную политику. Как сообщается, ранее швейцарец уже рассматривал возможность баллотироваться в президенты ФИФА в 2015, 2019 и 2022-м, но не смог получить необходимую поддержку.

Чтобы попасть в бюллетень, кандидату нужны рекомендации минимум пяти из 211 национальных федераций — членов ФИФА, активная работа в футболе в течение двух из последних пяти лет и прохождение проверки на соответствие требованиям, которую проводит комитет ФИФА.

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Теперь Вега готов идти до конца. В своем заявлении он объяснил, что хочет восстановить репутацию Международной федерации.

«Я выступаю потому, что жизнь подготовила меня к служению футболу. Я стою перед мировой футбольной семьей со смирением, решимостью и глубоким чувством ответственности, — цитирует ESPN 55-летнего швейцарца. — Футбол не принадлежит президентам, конфедерациям или администраторам. Он важнее любой должности, любого человека или любого института. И сейчас он находится в реанимации, на аппарате жизнеобеспечения. Мы больше не можем ждать. ФИФА нуждается в новом направлении и фундаментальных реформах».

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Инфантино под давлением

Выборы президента ФИФА пройдут 18 марта 2027 года на 77-м конгрессе федерации в Рабате (Марокко). Инфантино, который руководит организацией с 2016 года, ранее уже объявил, что намерен переизбираться на новый срок. Но его кандидатура устраивает далеко не всех.

Давление на 56-летнего функционера серьезно усилилось после провального плана «продать ЧМ» (так его охарактеризовали в СМИ) — привлечь частных инвесторов к проектам, связанным с чемпионатом мира, через новую структуру FIFA Forward Enterprise. Против спорной инициативы тогда выступили сразу три конфедерации: в совместном письме УЕФА, КОНКАКАФ и АФК обвинили руководство ФИФА в обмане и заявили о «фундаментальным нарушении доверия».

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Инфантино вскоре пришлось отказаться от задумки. УЕФА же по-прежнему намерен найти достойного альтернативного кандидата, который мог бы противостоять действующему главе на выборах. Крайний срок подачи заявок для желающих попасть в бюллетень — 18 ноября.

Но победить Джанни будет крайне непросто. По данным Associated Press, президент уже заручился поддержкой около 90 голосов: несмотря на недавний скандал, у него остаются союзники в Южной Америке, на Ближнем Востоке и среди некоторых европейских федераций.

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Джанни Инфантино
ФИФА
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 5 5 0 0 13-5 15
2
 Арсенал 5 4 0 1 8-4 12
3
 Брайтон 5 3 1 1 16-5 10
4
 Брентфорд 5 2 3 0 10-4 9
5
 Лидс 5 2 3 0 7-3 9
6
 Ливерпуль 5 2 3 0 7-4 9
7
 Эвертон 5 2 3 0 6-3 9
8
 Ньюкасл 5 2 2 1 9-9 8
9
 Халл Сити 5 2 2 1 6-4 8
10
 Челси 5 2 1 2 10-12 7
11
 Ипсвич 5 2 0 3 7-11 6
12
 МЮ 5 1 2 2 8-8 5
13
 Нот. Форест 5 1 2 2 4-5 5
14
 Кристал Пэлас 5 1 1 3 6-11 4
15
 Сандерленд 5 1 1 3 6-10 4
16
 Астон Вилла 5 1 1 3 4-9 4
17
 Ковентри 5 1 0 4 1-10 3
18
 Борнмут 5 0 3 2 6-8 3
19
 Тоттенхэм 5 0 2 3 2-8 2
20
 Фулхэм 5 0 2 3 5-8 2
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38 тур
10.10 14:30 Арсенал – Лидс - : -
10.10 17:00 Астон Вилла – Брентфорд - : -
10.10 17:00 Челси – Борнмут - : -
10.10 17:00 Ипсвич – Фулхэм - : -
10.10 17:00 Сандерленд – Брайтон - : -
10.10 19:30 МЮ – Тоттенхэм - : -
11.10 16:00 Кристал Пэлас – Нот. Форест - : -
11.10 16:00 Халл Сити – Эвертон - : -
11.10 18:30 Ливерпуль – Ман. Сити - : -
12.10 22:00 Ковентри – Ньюкасл - : -
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Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 5
Александер Исак
Александер Исак

Ливерпуль

 4
Жоао Педро
Жоао Педро

Челси

 3
П
Жоао Педро
Жоао Педро

Челси

 3
Коди Гакпо
Коди Гакпо

Ливерпуль

 3
Паскаль Грос
Паскаль Грос

Брайтон

 3
И К Ж
Жоау Гомес
Жоау Гомес

Астон Вилла

 2 1 1
Фил Фоден
Фил Фоден

Манчестер Сити

 4 1 1
Аксель Дисаси
Аксель Дисаси

Кристал Пэлас

 3 1 0
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