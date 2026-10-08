«Футбол — в реанимации». Экс-футболист «Тоттенхэма» бросил вызов Инфантино на выборах президента ФИФА

Рамон Вега обещает провести фундаментальные реформы.

У Джанни Инфантино появился первый потенциальный соперник на выборах главы ФИФА — бывший защитник «Тоттенхэма» и сборной Швейцарии Рамон Вега. Он объявил о намерении баллотироваться на пост президента организации, раскритиковал действующее руководство и заявил, что мировой футбол нуждается в реформах.

«Мы больше не можем ждать»

Веге 55 лет. Он играл на позиции центрального защитника, провел 23 матча за сборную Швейцарии, а на клубном уровне выступал в том числе за «Кальяри», «Тоттенхэм», «Селтик» и «Уотфорд». После завершения карьеры в 2004 году Рамон в основном работал в финансовой сфере.

Для него это не первая попытка зайти в большую футбольную политику. Как сообщается, ранее швейцарец уже рассматривал возможность баллотироваться в президенты ФИФА в 2015, 2019 и 2022-м, но не смог получить необходимую поддержку.

Чтобы попасть в бюллетень, кандидату нужны рекомендации минимум пяти из 211 национальных федераций — членов ФИФА, активная работа в футболе в течение двух из последних пяти лет и прохождение проверки на соответствие требованиям, которую проводит комитет ФИФА.

Теперь Вега готов идти до конца. В своем заявлении он объяснил, что хочет восстановить репутацию Международной федерации.



«Я выступаю потому, что жизнь подготовила меня к служению футболу. Я стою перед мировой футбольной семьей со смирением, решимостью и глубоким чувством ответственности, — цитирует ESPN 55-летнего швейцарца. — Футбол не принадлежит президентам, конфедерациям или администраторам. Он важнее любой должности, любого человека или любого института. И сейчас он находится в реанимации, на аппарате жизнеобеспечения. Мы больше не можем ждать. ФИФА нуждается в новом направлении и фундаментальных реформах».

Инфантино под давлением

Выборы президента ФИФА пройдут 18 марта 2027 года на 77-м конгрессе федерации в Рабате (Марокко). Инфантино, который руководит организацией с 2016 года, ранее уже объявил, что намерен переизбираться на новый срок. Но его кандидатура устраивает далеко не всех.

Давление на 56-летнего функционера серьезно усилилось после провального плана «продать ЧМ» (так его охарактеризовали в СМИ) — привлечь частных инвесторов к проектам, связанным с чемпионатом мира, через новую структуру FIFA Forward Enterprise. Против спорной инициативы тогда выступили сразу три конфедерации: в совместном письме УЕФА, КОНКАКАФ и АФК обвинили руководство ФИФА в обмане и заявили о «фундаментальным нарушении доверия».

Инфантино вскоре пришлось отказаться от задумки. УЕФА же по-прежнему намерен найти достойного альтернативного кандидата, который мог бы противостоять действующему главе на выборах. Крайний срок подачи заявок для желающих попасть в бюллетень — 18 ноября.

Но победить Джанни будет крайне непросто. По данным Associated Press, президент уже заручился поддержкой около 90 голосов: несмотря на недавний скандал, у него остаются союзники в Южной Америке, на Ближнем Востоке и среди некоторых европейских федераций.