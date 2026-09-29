Война продолжается. ФИФА подала в суд на УЕФА, обвинив в дезинформации об Инфантино

Европейцы требовали документы о проекте FFE.

ФИФА обвинила руководителей УЕФА в распространении дезинформации о Джанни Инфантино с целью влияния на президентские выборы, сообщает Sky News со ссылкой на текст судебного иска. Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций хотел возбудить дело против самого швейцарца.

Зачем нужен иск?

УЕФА требовал предоставить им документы по скандальному проекту FIFA Forward Enterprise (FFE), который предусматривал создание коммерческой структуры для продаж прав на крупнейшие международные турниры.

Европейцы планировали возбудить дело против Инфантино, обвиняя его в «преступной халатности» и намерении получить личную выгоду от продажи доли в коммерческих правах на чемпионат мира.

По мнению ФИФА, тот запрос документов был сделан «недобросовестно и с целью преследования», поэтому международная федерация хочет его заблокировать.

«УЕФА безосновательно утверждает, что Инфантино стремился лично нажиться на проекте. Незадолго до выборов президента ФИФА Союз подал это заявление (и еще три), распространяя дезинформацию о Джанни. Суд должен отклонить любую попытку повлиять на голосование на этих основаниях», — утверждается в иске.

Фото Getty Images

Очередная битва

Инфантино оказался в эпицентре скандала в июле, когда стало известно о планах президента создать ту самую компанию FIFA Forward Enterprise. Причем, по данным СМИ, главным претендентом на большую часть акций являлся брат зятя Дональда Трампа.

Идея вызвала резкую критику — с осуждением выступили многие крупные международные федерации, включая УЕФА, КОНМЕБОЛ и КОНКАКАФ. Швейцарец вскоре отказался от инициативы, но было поздно — европейцы потребовали отставки функционера, и с тех пор проблемы липнут к нему одна за другой.

Некоторые национальные федерации стали публично отзывать письма в поддержку Джанни к выборам 2027 года. Именно вокруг этого мероприятия сейчас происходит основная битва.

В конце августа BBC даже сообщил, что УЕФА готовит судебное разбирательство. По мнению руководства организации, проект FFE мог позволить функционеру и небольшому кругу связанных с ним лиц получать прибыль от наиболее ценных активов ФИФА в ущерб самой организации и ее членам.

Союз также уверен в том, что долю в новой компании собирались продать слишком дешево — инвесторы могли получить активы в коммерческом бизнесе ФИФА за 4,2 миллиарда долларов при оценке всей компании примерно в 20 миллиардов. При этом, как утверждает УЕФА, независимой оценки стоимости не проводилось, а открытых торгов не было.

Теперь международная федерация пошла в ответную атаку. Неизвестно, чем закончится этот процесс, однако швейцарец намерен идти на предстоящие выборы. «Конечно, ничего не изменилось. Господин Инфантино будет переизбираться», — утверждал в сентябре представитель ФИФА в разговоре с Reuters.

И пока других кандидатов на пост президента организации нет.