ВВС Sport: Мэддисон из «Тоттенхэма» выбыл на 6-7 месяцев из-за разрыва «крестов»

Полузащитник «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон порвал крестообразные связки в товарищеском матче против «Ньюкасла», сообщает ВВС Sport.

Игра команд прошла 3 августа в Южной Корее и завершилась ничьей со счетом 1:1. Мэддисон получил травму в концовке матча, его унесли с поля на носилках. По информации источника, 28-летнему футболисту предстоит операция, после которой его ждет длительная реабилитация. Игрок «Тоттенхэма» пропустит 6-7 месяцев.

Полузащитник не выходил на поле с мая из-за повреждения этого же колена. Всего в сезоне-2024/25 Мэддисон сыграл в 45 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах, забив 12 голов и сделав 11 результативных передач.