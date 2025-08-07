Футбол
7 августа, 14:30

Антонио не стал продлевать контракт с «Вест Хэмом»

Алина Савинова

«Вест Хэм» объявил об уходе нападающего сборной Ямайки Майкла Антонио.

Отмечается, что после истечения срока действия контракта в июне 35-летний футболист принял решение не продлевать соглашение с «молотобойцами».

Форвард выступал за «Вест Хэм» с 2015 года. В чемпионате Англии-2024/25 он провел 14 матчей, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей. 7 декабря Антонио попал в ДТП в районе Эссекса и перенес операцию по поводу перелома ноги.

«Майкл навсегда останется любимым и уважаемым членом семьи нашего клуба. Клуб с начала декабря помогает и продолжит поддерживать его в его дальнейшей реабилитации, предоставляя ему доступ к тренировкам, спортзалу и медицинской помощи при необходимости», — говорится в заявлении «Вест Хэма».

В «Вест Хэме» подчеркнули, что обсуждают с Антонио его будущее участие в жизни клуба в альтернативной роли.

Майкл Антонио
Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
