Мареска — о травме Колвилла: «Нам нужно подождать, мы пока не знаем подробности»
Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал ситуацию с травмой защитника Леви Колвилла.
«Последние два дня у нас были проблемы с Леви Колвиллом, мы не знали, как долго он будет отсутствовать. Надеюсь, не слишком долго, но наверняка это проблема для нас. Нам нужно подождать, мы пока не знаем подробности о травме. Это было на первом занятии в понедельник, буквально в последние минуты тренировки. Он что-то почувствовал, и, как я уже сказал, нам нужно подождать, а потом посмотрим», — сказал итальянский тренер на пресс-конференции.
В сезоне-2024/25 22-летний англичанин в 43 матчах во всех турнирах забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.
Новости