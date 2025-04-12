В Англии начали применять новую судейскую технологию
Сегодня в нескольких матчах 32-го тура чемпионата Англии впервые в истории турнира была применена технология полуавтоматического определения офсайда (САОТ). Ее решили использовать уже в этом сезоне — после тестирования в кубковых играх. Она помогает точнее и быстрее принимать решения в офсайдных ситуациях.
На 28-й минуте встречи «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас» (5:2) было подтверждено решение судьи об отмене гола, когда в офсайде оказался Эберечи Эзе. А вот на 56-й минуте взятие ворот, наоборот, было засчитано. Арбитры общими усилиями определили, что футболист «Сити» Джеймс Макэйти не зашел за линию офсайда.
САОТ показала, что и на 74-й минуте матча «Брайтон» — «Лестер» (2:2) Калеб Околи не был в положении «вне игры». Так гости сравняли счет.
В отличие от УЕФА и ФИФА, которые на своих крупных турнирах, применяли мячи с датчиками, англичане обходятся без них. На каждом из стадионов, где проходят матчи АПЛ, установлены до 30 камер, некоторые из которых передают изображение со скоростью 100 кадров в секунду.
САОТ сама предлагает момент паса и автоматически создает офсайдные линии, позволяя значительно экономить время. Определение офсайда не может быть полностью автоматическим, так как все равно требуется, чтобы видеоассистенты оценили и подтвердили корректность выбора момента касания мяча, игроков и частей их тел (голов или ног), а также правильность итогового результата. Кроме того, нужно понять, может ли решение быть фактическим или требуется участие судьи для его собственной оценки случившегося на поле.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|32
|23
|7
|2
|74-31
|76
|
2
|Арсенал
|32
|17
|12
|3
|57-27
|63
|
3
|Нот. Форест
|32
|17
|6
|9
|51-38
|57
|
4
|Ньюкасл
|31
|17
|5
|9
|56-40
|56
|
5
|Ман. Сити
|32
|16
|7
|9
|62-42
|55
|
6
|Челси
|32
|15
|9
|8
|56-39
|54
|
7
|Астон Вилла
|32
|15
|9
|8
|49-46
|54
|
8
|Борнмут
|32
|13
|9
|10
|52-40
|48
|
9
|Фулхэм
|32
|13
|9
|10
|47-43
|48
|
10
|Брайтон
|32
|12
|12
|8
|51-49
|48
|
11
|Брентфорд
|32
|12
|7
|13
|52-48
|43
|
12
|Кр. Пэлас
|31
|11
|10
|10
|41-40
|43
|
13
|Эвертон
|32
|8
|14
|10
|34-38
|38
|
14
|МЮ
|32
|10
|8
|14
|38-45
|38
|
15
|Тоттенхэм
|32
|11
|4
|17
|60-49
|37
|
16
|Вулверхэмптон
|32
|10
|5
|17
|47-61
|35
|
17
|Вест Хэм
|32
|9
|8
|15
|36-54
|35
|
18
|Ипсвич
|32
|4
|9
|19
|33-67
|21
|
19
|Лестер
|32
|4
|6
|22
|27-72
|18
|
20
|Саутгемптон
|32
|2
|4
|26
|23-77
|10
|19.02
|22:30
|
Астон Вилла – Ливерпуль
|2 : 2
|15.03
|18:00
|
Эвертон – Вест Хэм
|1 : 1
|15.03
|18:00
|
Ипсвич – Нот. Форест
|2 : 4
|15.03
|18:00
|
Ман. Сити – Брайтон
|2 : 2
|15.03
|18:00
|
Саутгемптон – Вулверхэмптон
|1 : 2
|15.03
|20:30
|
Борнмут – Брентфорд
|1 : 2
|16.03
|16:30
|
Арсенал – Челси
|1 : 0
|16.03
|16:30
|
Фулхэм – Тоттенхэм
|2 : 0
|16.03
|22:00
|
Лестер – МЮ
|0 : 3
|16.04
|21:30
|
Ньюкасл – Кр. Пэлас
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|27
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|21
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|20
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|18
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Джейкоб Мерфи
Ньюкасл Юнайтед
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|14
|2
|2
|
|
Майлс Льюис-Скелли
Арсенал
|17
|2
|2
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|31
|1
|2