Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

12 апреля, 20:08

Главного тренера «Ньюкасла» госпитализировали перед матчем с «Манчестер Юнайтед»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Эдди Хау.
Фото Reuters

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау пропустит матч 32-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед», сообщает пресс-служба черно-белых.

В пятницу вечером 47-летнего специалиста госпитализировали после того, как он несколько дней плохо себя чувствовал.

«Все в «Ньюкасл Юнайтед» желают Эдди скорейшего выздоровления. Дальнейшие новости будут опубликованы в надлежащее время», — говорится в заявлении клуба.

Матч «Ньюкасла» с «Манчестер Юнайтед» состоится в воскресенье, 13 апреля, и начнется в 18.30 по московскому времени.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ньюкасл Юнайтед
Эдди Хау
Читайте также
«Реал» и «Арсенал» сыграют в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов 16 апреля
Задержан экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов
Красно-белые закрыли поражение в игре с «мальчишками», Иванов высказался о «договорняке». Что произошло после кубкового матча «Спартак» - «Урал»
РФС начал проверку матча «Урал» — «Нефтехимик» после вброса о «договорняке»
Американские компании теряют прибыль в торговой войне с Китаем. Что пишут СМИ
Озвучивавший Брюса Уиллиса актер Владимир Герасимов умер на 75-м году жизни
Популярное видео
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Енисей»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Ротор»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Торпедо»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Шинник»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Алания»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Лион» — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, видеообзор
«Тоттенхэм» — «Айнтрахт»: Лига Европы, видеообзор
«Рейнджерс» — «Атлетик»: Лига Европы, видеообзор
«Буде-Глимт» — «Лацио»: Лига Европы, видеообзор
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Астон Вилла» разгромила «Саутгемптон», Асенсио дважды не реализовал пенальти

В Англии начали применять новую судейскую технологию
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 32 23 7 2 74-31 76
2
 Арсенал 32 17 12 3 57-27 63
3
 Нот. Форест 32 17 6 9 51-38 57
4
 Ньюкасл 31 17 5 9 56-40 56
5
 Ман. Сити 32 16 7 9 62-42 55
6
 Челси 32 15 9 8 56-39 54
7
 Астон Вилла 32 15 9 8 49-46 54
8
 Борнмут 32 13 9 10 52-40 48
9
 Фулхэм 32 13 9 10 47-43 48
10
 Брайтон 32 12 12 8 51-49 48
11
 Брентфорд 32 12 7 13 52-48 43
12
 Кр. Пэлас 31 11 10 10 41-40 43
13
 Эвертон 32 8 14 10 34-38 38
14
 МЮ 32 10 8 14 38-45 38
15
 Тоттенхэм 32 11 4 17 60-49 37
16
 Вулверхэмптон 32 10 5 17 47-61 35
17
 Вест Хэм 32 9 8 15 36-54 35
18
 Ипсвич 32 4 9 19 33-67 21
19
 Лестер 32 4 6 22 27-72 18
20
 Саутгемптон 32 2 4 26 23-77 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
19.02 22:30
Астон Вилла – Ливерпуль
 2 : 2
15.03 18:00
Эвертон – Вест Хэм
 1 : 1
15.03 18:00
Ипсвич – Нот. Форест
 2 : 4
15.03 18:00
Ман. Сити – Брайтон
 2 : 2
15.03 18:00
Саутгемптон – Вулверхэмптон
 1 : 2
15.03 20:30
Борнмут – Брентфорд
 1 : 2
16.03 16:30
Арсенал – Челси
 1 : 0
16.03 16:30
Фулхэм – Тоттенхэм
 2 : 0
16.03 22:00
Лестер – МЮ
 0 : 3
16.04 21:30
Ньюкасл – Кр. Пэлас
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 27
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 20
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 18
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Джейкоб Мерфи

Джейкоб Мерфи

Ньюкасл Юнайтед

 10
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 14 2 2
Майлс Льюис-Скелли

Майлс Льюис-Скелли

Арсенал

 17 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 31 1 2
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости