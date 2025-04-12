Главного тренера «Ньюкасла» госпитализировали перед матчем с «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау пропустит матч 32-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед», сообщает пресс-служба черно-белых.
В пятницу вечером 47-летнего специалиста госпитализировали после того, как он несколько дней плохо себя чувствовал.
«Все в «Ньюкасл Юнайтед» желают Эдди скорейшего выздоровления. Дальнейшие новости будут опубликованы в надлежащее время», — говорится в заявлении клуба.
Матч «Ньюкасла» с «Манчестер Юнайтед» состоится в воскресенье, 13 апреля, и начнется в 18.30 по московскому времени.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|32
|23
|7
|2
|74-31
|76
|
2
|Арсенал
|32
|17
|12
|3
|57-27
|63
|
3
|Нот. Форест
|32
|17
|6
|9
|51-38
|57
|
4
|Ньюкасл
|31
|17
|5
|9
|56-40
|56
|
5
|Ман. Сити
|32
|16
|7
|9
|62-42
|55
|
6
|Челси
|32
|15
|9
|8
|56-39
|54
|
7
|Астон Вилла
|32
|15
|9
|8
|49-46
|54
|
8
|Борнмут
|32
|13
|9
|10
|52-40
|48
|
9
|Фулхэм
|32
|13
|9
|10
|47-43
|48
|
10
|Брайтон
|32
|12
|12
|8
|51-49
|48
|
11
|Брентфорд
|32
|12
|7
|13
|52-48
|43
|
12
|Кр. Пэлас
|31
|11
|10
|10
|41-40
|43
|
13
|Эвертон
|32
|8
|14
|10
|34-38
|38
|
14
|МЮ
|32
|10
|8
|14
|38-45
|38
|
15
|Тоттенхэм
|32
|11
|4
|17
|60-49
|37
|
16
|Вулверхэмптон
|32
|10
|5
|17
|47-61
|35
|
17
|Вест Хэм
|32
|9
|8
|15
|36-54
|35
|
18
|Ипсвич
|32
|4
|9
|19
|33-67
|21
|
19
|Лестер
|32
|4
|6
|22
|27-72
|18
|
20
|Саутгемптон
|32
|2
|4
|26
|23-77
|10
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|19.02
|22:30
|
Астон Вилла – Ливерпуль
|2 : 2
|15.03
|18:00
|
Эвертон – Вест Хэм
|1 : 1
|15.03
|18:00
|
Ипсвич – Нот. Форест
|2 : 4
|15.03
|18:00
|
Ман. Сити – Брайтон
|2 : 2
|15.03
|18:00
|
Саутгемптон – Вулверхэмптон
|1 : 2
|15.03
|20:30
|
Борнмут – Брентфорд
|1 : 2
|16.03
|16:30
|
Арсенал – Челси
|1 : 0
|16.03
|16:30
|
Фулхэм – Тоттенхэм
|2 : 0
|16.03
|22:00
|
Лестер – МЮ
|0 : 3
|16.04
|21:30
|
Ньюкасл – Кр. Пэлас
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|27
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|21
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|20
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|18
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Джейкоб Мерфи
Ньюкасл Юнайтед
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|14
|2
|2
|
|
Майлс Льюис-Скелли
Арсенал
|17
|2
|2
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|31
|1
|2
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