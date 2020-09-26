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«Унион» намерен арендовать голкипера «Ливерпуля» Кариуса

26 сентября 2020, 23:31
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Голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус может продолжить карьеру в «Унионе». Клуб из Берлина арендует 27-летнего вратаря на один сезон, сообщает Kicker.

Ранее появлялась информация, что «красные» хотят получить шесть миллионов фунтов стерлингов за переход игрока. Интерес к вратарю проявляли «Герта» и «Монпелье».

Минувшие два сезона Кариус на правах аренды провел в «Бешикташе». В мае этого года вратарь расторг контракт с турецким клубом.

В сезоне-2019/20 Кариус сыграл в 32 матчах за «Бешикташ», пропустив 46 мячей.

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