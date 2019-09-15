Унаи Эмери: «Не смогли справиться с давлением»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери оценил игру команды в матче 5-го тура чемпионата Англии против «Уотфорда». Лондонцы вели в счете со счетом 2:0, но потом упустили преимущество и закончили матч вничью — 2:2.

— В прошлом году «Уотфорд» играл так же, как сегодня, — цитирует тренера BBC. — После первого тайма мы знали, что нам нужно забивать третий гол. Соперник играл на своем поле, болельщики гнали их вперед, у них был шанс отыграться. Так и произошло.

Они заставляли нас ошибаться и использовали наши промахи. Не смогли справиться с давлением. Соперник выиграл второй тайм, что совсем не радует. Нам нужно продолжать работать.

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