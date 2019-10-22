Сол Кэмпбелл возглавил клуб третьего английского дивизиона

Бывший защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл возглавил клуб английской лиги 1 (третий по силе дивизион) «Саутэнд Юнайтед», сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 45-летним специалистом рассчитан до лета 2022 года.

«Саутэнд» идет на 22-м месте в таблице лиги 1. На его счету 5 очков, меньше только у «Болтона», с которого были сняты 12 очков перед стартом сезона.

Ранее Кэмпбелл входил в тренерский штаб сборной Тринидада и Тобаго, а первым самостоятельным опытом работы стал клуб четвертого английского дивизиона «Маклсфилд Таун», который он покинул в начале нынешнего сезона.