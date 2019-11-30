«Саутгемптон» переиграл «Уотфорд»

«Саутгемптон» дома одержал победу над «Уотфордом» (2:1) в матче 14-го тура чемпионата Англии. В составе хозяев отличились нападающий Дэнни Ингс и полузащитник Джеймс Уорд-Проуз.

«Саутгемптон» с 12 очками занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ. «Уотфорд» — 8 баллов и 20-я строчка.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

14-й тур

«Саутгемптон» — «Уотфорд» — 2:1 (0:1)

Голы: Сарр, 24 (0:1). Ингс, 78 (1:1). Уорд-Проуз, 83 (2:1).

«Саутгемптон»: Маккарти, Бертранд, Седрик Суариш (Валери, 76), Стивенс, Беднарек, Уорд-Проуз, Хейбьерг, Редмонд (Лонг, 57), Ингс, Обафеми (Буфаль, 57), Дженепо.

«Уотфорд»: Фостер, Мариаппа, Каткарт, Кико Фемения (Фулькье, 82), Холевас, Масина, Капуэ, Дукуре, Хьюз (Чалоба, 74), Деулофеу (Грэй, 67), Сарр.

Предупреждение: Редмонд, 48.

Судья: Оливер (Англия).

30 ноября. Саутгемптон. Стадион «Сент-Мэрис».

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