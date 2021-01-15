Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни завершил карьеру футболиста и в пятницу был утвержден на посту главного тренера «Дерби Каунти». С 35-летним специалистом заключено соглашение на 2,5 года, сообщает сайт клуба.

Руни возглавил тренерский штаб команды в ноябре 2020 году, когда Филлип Коку покинул пост главного тренера клуба.

Руни решил сохранить прежний тренерский штаб: в него входят Лиам Росеньор, Шей Гивен и Джастин Уокер.

Техническим директором команды останется бывший главный тренер сборной Англии Стив Макларен.

Captain. Leader. The greatest.@WayneRooney: The Manager ? — Derby County (@dcfcofficial) January 15, 2021

Под руководством Руни команда успела провести девять матчей, в которых одержала три победы и четыре раза сыграла вничью. «Дерби» набрал 19 очков после 22 матчей и занимает 22-е место в турнирной таблице чемпионшипа.