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Руни — главный тренер «Дерби Каунти». Он объявил о завершении карьеры футболиста

16:41
Уэйн Руни. Фото ФК «Дерби Каунти».
Уэйн Руни. Фото ФК «Дерби Каунти».
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Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни завершил карьеру футболиста и в пятницу был утвержден на посту главного тренера «Дерби Каунти». С 35-летним специалистом заключено соглашение на 2,5 года, сообщает сайт клуба.

Руни возглавил тренерский штаб команды в ноябре 2020 году, когда Филлип Коку покинул пост главного тренера клуба.

Руни решил сохранить прежний тренерский штаб: в него входят Лиам Росеньор, Шей Гивен и Джастин Уокер.

Техническим директором команды останется бывший главный тренер сборной Англии Стив Макларен.

Под руководством Руни команда успела провести девять матчей, в которых одержала три победы и четыре раза сыграла вничью. «Дерби» набрал 19 очков после 22 матчей и занимает 22-е место в турнирной таблице чемпионшипа.

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